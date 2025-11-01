Стала известна последняя воля актера Романа Попова перед смертью

Актер Роман Попов попросил, чтобы его тело кремировали, пишет телеграм-канал Mash.
В субботу в Москве проходит церемония прощания с артистом, который ушел из жизни 28 октября.
В августе Попов был вынужден завершить карьеру из-за рака мозга.
Звезда «Полицейского с Рублевки» перед смертью был в коме на аппарате жизнеобеспечения. По данным Mash, его организм не отреагировал на лечение.
Читайте также: Друг Романа Попова рассказал о последней встрече с актёром
Актёр Роман Попов сообщил о рецидиве рака мозга
Актёр Роман Попов, сыгравший Мухича, откровенно рассказал о страшном диагнозе
У Романа осталось трое детей — сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет. Для помощи семье Попова открыли сбор средств.