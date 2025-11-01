Суббота, 1 ноября, 2025
Стала известна последняя воля актера Романа Попова перед смертью

Никита Рязанцев
Роман Попов

Актер Роман Попов попросил, чтобы его тело кремировали, пишет телеграм-канал Mash.

В субботу в Москве проходит церемония прощания с артистом, который ушел из жизни 28 октября.

«Прах развеят над Черным морем. <…> Это была последняя просьба актера», — говорится в публикации.

В августе Попов был вынужден завершить карьеру из-за рака мозга.

Звезда «Полицейского с Рублевки» перед смертью был в коме на аппарате жизнеобеспечения. По данным Mash, его организм не отреагировал на лечение.

У Романа осталось трое детей — сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет. Для помощи семье Попова открыли сбор средств.

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина.
Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.
ДТП на трассе М-5 стало причиной пробки в сторону Рязани

Рано утром в пятницу, 31 октября, на трассе М-5 «Урал» в Луховицах произошло ДТП, ставшее причиной серьёзной пробки при движении в сторону Рязани. 
В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Борис Ясинский назначен заместителем главы администрации Рязани

В должности заместителя главы администрации города Рязани Борис Ясинский будет курировать социальную сферу.

Полная программа на Ночь искусств в Рязани

Тема 2025 года — «В единстве культур — сила народа!».

Железнодорожники провели урок безопасности для юных рязанцев

Московская железная дорога просит граждан неукоснительного соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

SHOT: в России осенью бьют рекорды продажи вибраторов

Осенью россиянки начали активно приобретать товары для интимной жизни,...

Первый рязанский мюзикл о Сергее Есенине представили в музыкальном театре

Зрители перенесутся в Константиново и станут свидетелями событий, произошедших с поэтом и его односельчанами.

У входа в парк Морской славы запретят парковку

У входа в парк в течение месяца будут размещены защитные ограждения, что соответствует концепции благоустройства этой территории.

На Урале мать потребовала наказать врачей, лечивших сыну аппендицит как инфекцию

Жительница Сухого Лога Свердловской области подала заявление в СК...

В Рязани к зиме подготовили 7200 кубометров песко-соляной смеси

Планируется закупить еще 300 тонн реагента и 5000 тонн соли.

Аудитория мессенджера Max достигла 50 миллионов пользователей

В мессенджере Мах зарегистрировались 50 млн. человек, - сообщила пресс-служба национального мессенджера.

Рязанский кардиодиспансер получил новый газоанализатор крови

Новый анализатор ускоряет процесс, с помощью которого получают результаты в режиме реального времени лабораторного качества по наиболее востребованным тестам.

Рязанка приняла участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале

Во время игры Елена отгадала четыре буквы и открыла две шкатулки, победа была почти в руках.

Володин анонсировал новые законы ноября, предусматривающие от штрафов до тюремных сроков

Речь идёт о трёх ключевых направлениях: наказании за срывы отопительного периода, ужесточении мер против иноагентов и усилении миграционного контроля.

В Белгороде сбежал военный, который убил мирного жителя и изнасиловал его жену

В Белгородской области ищут военного Алексея Кострикина, который убил...

Арестован мужчина, напавший на бывшую жену и её сожителя с мачете в Челябинске

Экс-супруг совершил нападение, когда мужчина привёз его дочь и бывшую жену из аэропорта после отдыха. У женщины частично отрезан нос.

В Новосибирске косплеер сорвал вечеринку на Хеллоуин, начав душить подростка

Житель Новосибирска сорвал вечеринку в честь Хеллоуина и едва...