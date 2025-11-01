Стала известна последняя воля актера Романа Попова перед смертью

Актер Роман Попов попросил, чтобы его тело кремировали, пишет телеграм-канал Mash.

В субботу в Москве проходит церемония прощания с артистом, который ушел из жизни 28 октября.

«Прах развеят над Черным морем. <…> Это была последняя просьба актера», — говорится в публикации.

В августе Попов был вынужден завершить карьеру из-за рака мозга.

Звезда «Полицейского с Рублевки» перед смертью был в коме на аппарате жизнеобеспечения. По данным Mash, его организм не отреагировал на лечение.

У Романа осталось трое детей — сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет. Для помощи семье Попова открыли сбор средств.