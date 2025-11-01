Суббота, 1 ноября, 2025
5.5 C
Рязань
Общество

У входа в парк Морской славы запретят парковку

Анастасия Мериакри
Фото: администрация Рязани

Бетонные полусферы установят у входа в парк Морской славы в Рязани. Об этом сообщили в Рязанской городской Думе.

Жители домов №31 и №31 к.1 по улице Бирюзова пожаловались, что некоторые горожане заезжают на машинах на заасфальтированную площадку возле входа в зеленую зону, используя ее в качестве парковки, что является недопустимым.

Для решения возникшей проблемы у входа в парк в течение месяца будут размещены защитные ограждения, что соответствует концепции благоустройства этой территории. Дополнительно будет установлен дорожный знак.

Также в ходе встречи был поднят вопрос увеличения количества парковочных мест для жителей домов, расположенных рядом с парком. Депутат Рязанской городской Думы Максим Гармашев отметил, что в настоящее время рассматривается возможность разработки необходимого проекта и его подачи для участия в муниципальной программе.

