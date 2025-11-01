Суббота, 1 ноября, 2025
«Ростелеком» и «Цифровой регион» подписали соглашение о сотрудничестве

Анастасия Мериакри

29 октября в Рязани прошел профориентационный ИТ-форум «Будущее цифровых профессий». «Ростелеком» поддержал мероприятие, предоставив спикеров для ключевых дискуссий и питч-сессии.

Кроме того, провайдер подписал ряд соглашений о сотрудничестве, которые нацелены на развитие кадрового потенциала региона и реализацию совместных проектов в сфере цифровой экономики. Один из таких документов заключен с автономной некоммерческой организацией (АНО) «Цифровой регион».

Соглашение предусматривает долгосрочные партнерские отношения в сфере внедрения, развития и сопровождения информационных технологий. Предполагается, что стороны будут регулярно обмениваться информацией и опытом для разработки и реализации проектов по повышению цифровой грамотности жителей области.

Надежда Штрыкова, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Только в этом году мы вместе с АНО “Цифровой регион” провели более 15 просветительских мероприятий для старшего поколения и молодежи. Среди них: “Уроки цифры”, конкурсы и презентации, направленные на борьбу с кибермошенниками и кибербуллингом. Уверены, подписанное соглашение укрепит и усилит синергию».

Артем Климушкин, и. о. директора АНО «Цифровой регион», Рязань:

«Отрадно, что теперь наше с “Ростелекомом” партнерство закреплено на бумаге. Это — дополнительное свидетельство того, что ИТ-компании, технические учебные заведения и, конечно же, власти региона заинтересованы в консолидации сил для создания в Рязанской области комфортной цифровой среды».

Узнать подробнее о совместных проектах «Ростелекома» и «Цифрового региона» можно на сайте провайдера.

