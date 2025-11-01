Суббота, 1 ноября, 2025
Рязань
Рязанский ученый рассказал, в каких регионах ждать снег в начале ноября

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepic.diller на Freepik

В начале ноября снежный покров активно распространится на юг, достигая Верхней Волги и центральных регионов России. Длительное время уточнялись детали этого явления и конкретные территории, которые окажутся под воздействием снегопадов. Жителям каких регионов ждать снег, рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина Сергей Тобратов.

«Циклоническую активность, столь типичную для осенне-зимнего сезона, не так просто прогнозировать с заблаговременностью более недели. Поэтому до последнего были разночтения в оценках глубины проникновения холодного воздуха и твердых осадков в южном направлении. Еще вчера рабочим вариантом прогноза считалась возможность выпадения снега 3-4 ноября на севере и востоке Рязанской области, а также в Москве, а в низовьях Оки, т. е. в районе Нижнего Новгорода, ожидался устойчивый, хотя и временный снежный покров. Но сейчас расчеты по разным моделям стали меньше противоречить друг другу и показывают иную картину», — отмечает эксперт.

Согласно последним предварительным оценкам, зона снегопадов в ночь на 4 ноября продвинется в сторону центральных регионов России, но достигнет только Кирова и вытянется на юг через Предуралье. На Верхней и Средней Волге в это время возможен мокрый снег, но устойчивого снежного покрова не ожидается. В Кировской области он сохранится на протяжении 5-6 дней.

Напротив, Рязанская область в это время будет находиться под влиянием теплых воздушных масс. Днем температура может подниматься выше +10 градусов. Таким образом, попытка холодных воздушных масс проникнуть в центральные регионы России в начале ноября окажется в целом неудачной, несмотря на ее осуществление.

«Мы будем испытывать отепляющее влияние Атлантики, находясь под ее защитой. А в Поволжье и Предуралье 3-5 ноября ожидается настоящее столкновение арктических и атлантических масс. По предварительным расчетам, это могло произойти и над нами, но по уточненным прогнозам данное столкновение случится на несколько сотен километров северо-восточнее», — объясняет Сергей Тобратов.

Подтверждается высокая вероятность заморозков в Рязанской области в ночь на понедельник, 3 ноября, но не по всей области, а главным образом на востоке и в Мещёре.

Следующая неделя с 3 по 9 ноября в нашем регионе ожидает быть вновь циклонической и теплой для ноября — прогнозируются колебания температур в диапазоне от +2 до +11 градусов, что на 3-5 градусов выше климата, пока без морозов. Суточный ход температуры будет снижаться преобладанием облачной погоды.

