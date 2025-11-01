Суббота, 1 ноября, 2025
В выходные рязанцев приглашают посетить мастер-классы, спектакли и праздничные концерты 

Грядут длинные, праздничные выходные, посвященные Дню народного единства! Представляем вашему вниманию актуальную афишу событий для всей семьи, в которую вошли мероприятия на любой вкус и увлечения. Программа ожидается обширная – с творческими встречами, постановками и патриотическими концертами!

1 ноября, суббота 

– Мастер-класс по росписи на спиле (12+), Рязанская ВДНХ – заниматься на выходных рукоделием в «Резиденции традиций» Торгового городка это уже, можно сказать, хорошая привычка. На сей раз вместе сошлись живопись и природа. В субботу преподавательница Алёна Носова покажет гостям павильона №23, как рисовать на деревянном спиле, тема – хвойный лес. Пройдет занятие в 17:00, стоимость — 1500 рублей. Записаться можно по телефону: +7 (915) 590-25-87.

– Концерт Эллы Хрусталевой (6+), Муниципальный культурный центр – поэтесса, аранжировщик, пианистка, руководитель джазового вокального коллектива, музыкант, заявивший о себе на всю страну в шоу «Голос» Элла Хрусталева также в 17:00 исполнит новые и уже полюбившиеся рязанскому зрителю песни. Информацию о билетах можно найти на сайте учреждения. 

2 ноября, воскресенье 

– Мастер-класс по росписи шоппера в технике набойка (12+), Рязанская ВДНХ – и снова хэндмейд, но на сей раз с применением старинной техники росписи тканей. Мастер Наталья Финякина покажет гостям «Резиденции традиций», как с помощью нее превратить обычный шоппер в уникальный и притом функциональный аксессуар! В качестве бонуса можно принести свою одежду для кастомизации. Время встречи – 14:00, стоимость – 1200 рублей. Запись по телефону: +7 (915) 590-25-87.

3 ноября, понедельник 

– Открытие фотовыставки «Говорит Рязань» (0+), Библиотека семейного чтения «ПЛЮС» (библиотека-филиал № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани») – персональный фотопроект, темой которого является красота деревянных узоров старых домов Рязани, представит Светлана Крючкова. Начало в 12:00, вход свободный. 

– Праздничный концерт Михаила Панферова (12+), Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина – а вот и первая программа ко Дню народного единства от артиста театра им. Моссовета! Мастер исполнит песни советских композиторов, покажет театральные зарисовки из авторских моноспектаклей и зачитает пронзающие душу стихи великих русских поэтов. Всё с безусловной любовью к нашей Родине! Начало в 16:00, вход вновь свободный.

– Спектакль «Последний этаж» (16+), Муниципальный культурный центр – в 16:00 и 19:30 рязанский зритель сможет увидеть на сцене МКЦ известных актёров Анну Ардову и Михаила Полицеймако в постановке, раскрывающей историю любви в антураже мегаполиса. Успешный адвокат, его соседка и знакомство на лестничной клетке. Билеты можно приобрести на сайте учреждения. 

– Концерт «В единстве наша сила» (6+), ДК «Приокский» – в 18:00 в рамках акции «Ночь искусств» состоится тематический музыкальный праздник, воспевающий гражданскую сплоченность, историческую преемственность и единство многонационального российского народа.

Для рязанцев выступят ансамбль народного танца «Лель», песенно-инструментальный ансамбль «Отрада», вокальный ансамбль «Неразлучные друзья» и артисты клуба эстрадной музыки. Вход свободный.

