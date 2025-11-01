Главный бухгалтер рязанской больницы обманула сотрудников почти на три млн рублей

В Рязани завершено расследование уголовного дела против бывшего главного бухгалтера больницы, которая обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Бывшего главного бухгалтера одной из местных больниц обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», по пяти эпизодам.

По данным следствия, в феврале 2020 года главный бухгалтер больницы, родившаяся в 1955 году, с целью хищения денежных средств, используя своё служебное положение, сообщила пяти сотрудникам больницы ложную информацию. Она заявила, что на их зарплатные счета будут неправомерно перечислены денежные средства в виде стимулирующих премий за высокие показатели работы. Эти средства якобы необходимо будет вернуть для использования на хозяйственные нужды учреждения. Введённые в заблуждение сотрудники перечислили на банковский счет бухгалтера законно начисленные им премии.

В результате, с февраля 2020 года по декабрь 2022 года, обвиняемая получила в общей сложности около 2 миллионов 950 тысяч рублей. Эти деньги она использовала по своему усмотрению.

Предварительное расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу предъявленных обвинений.