Рязанцы написали юбилейный «Большой этнографический диктант»

В Рязанской области 1 ноября жители региона приняли участие в X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», приуроченной ко Дню народного единства.

Это мероприятие проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики». Цель проекта — повысить интерес к этнографии как науке, укрепляющей межнациональные отношения. Диктант помогает оценить уровень знаний населения в этой области и способствует формированию общероссийской идентичности, а также поддержанию мира и согласия в обществе.

Рязанская область традиционно поддерживает эту акцию. В 2025 году были организованы семь офлайн-площадок: в Доме общественных организаций, РГУ им. С.А. Есенина, библиотеке им. Горького, областном научно-методическом центре народного творчества, Доме молодёжи региона, областной детской библиотеке им. Б.И. Жаворонкова и специальной библиотеке для слепых.

1 ноября участники написали диктант в Доме общественных организаций и библиотеке имени Горького. Всего в мероприятии приняли участие около 70 человек, включая представителей разных национальностей, профессиональных коллективов, общественных организаций и студентов. Остальные площадки будут работать 5 и 6 ноября.

Также можно написать этнографический диктант онлайн на сайте miretno.ru. Участники отвечают на 30 общефедеральных вопросов (или 20 для участников до 16 лет) в течение 45 минут. Акция продлится до 8 ноября, а результаты будут объявлены в День Конституции Российской Федерации.

Итоги диктанта подведут 12 декабря, в День Конституции РФ.

Возрастное ограничение 12+.