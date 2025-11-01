Суббота, 1 ноября, 2025
Пять новшеств для водителей в ноябре — от штрафов за ОСАГО до запрета метанола

Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

Ноябрь принесет российским автомобилистам сразу пять серьезных изменений. «Парламентская газета» разобрала все нововведения, которые затронут водителей в ближайший месяц.

Камеры научатся находить машины без ОСАГО

С первого числа дорожные камеры автоматической фиксации начнут отслеживать автомобили без действующего полиса обязательной страховки. Президент Владимир Путин еще в мае поручил Правительству и Центробанку проработать механизм до осени.

Система работает просто: камера проверяет номер в базе данных и ищет привязанный страховой договор. Если полис отсутствует — владельцу автоматически выставляют штраф. Первое нарушение обойдется в 800 рублей, повторные — от трех до пяти тысяч.

Однако тотального контроля пока не предвидится. Новый функционал запустят в Москве в тестовом режиме только для грузовиков и такси. В другие регионы технология придет позднее.

Повышение утильсбора отложили до декабря

Новые правила расчета утилизационного сбора за иностранные машины должны были заработать в ноябре, но Минпромторг в сентябре перенес дату на месяц вперед. Отсрочку дал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Причина переноса — ажиотажный спрос на иномарки из-за границы и перегруженные пограничные пропускные пункты. Сформировались очереди, из-за которых срок доставки вырос на несколько недель. Граждане, оплатившие автомобили до объявления об изменениях, рисковали не успеть забрать покупку с таможни по старым расценкам.

Утильсбор все же повысят, но с первого декабря. К этому моменту застрявшие на границе машины должны доехать до владельцев, а новые заказы уже пойдут с измененными коэффициентами.

ФНС получила право взыскивать налоги без суда

Первого ноября заработает новый порядок учета и погашения налоговых задолженностей физлиц. Госдума приняла соответствующий закон в конце июля.

Налоговая служба сможет взыскивать просроченные платежи во внесудебном порядке — напрямую со счетов, включая электронные кошельки и цифровые рубли. Причем речь не только о самом налоге, но и о пенях, штрафах и процентах.

Изменение затрагивает транспортный налог, который автовладельцы платят ежегодно. Поэтому имеет смысл разобраться с долгами заранее.

Контрафактную незамерзайку выведут из оборота

Поправки в закон «О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей» вступают в силу с первого ноября. Теперь торговать такими веществами смогут только организации и предприниматели из специального реестра.

Главная цель — убрать с рынка продукцию, содержащую денатураты и ядовитые технические спирты. Одна из проблемных сфер — контрафактные стеклоомывающие жидкости, которыми чаще всего торгуют в глубинке частным образом и на обочинах трасс. После вступления поправок в силу эта деятельность должна прекратиться.

Идеальное время для смены резины

Первые ноябрьские выходные станут оптимальным периодом для замены летних шин на зимние. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В длинные выходные ожидается относительно теплая погода: ночью от нуля до плюс пяти градусов, днем от трех до восьми тепла. Однако по климатическим нормам в начале ноября среднесуточная температура опускается даже ниже 2,5 градуса.

Еще один аргумент в пользу переобувки — возвращение холодов после 5 ноября с ночными заморозками и дневными температурами около пяти градусов.

