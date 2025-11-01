Суббота, 1 ноября, 2025
4.8 C
Рязань
Культура и события

Первый фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима» пройдет в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: 7info

В Рязанской области впервые состоится фестиваль колокольного звона под названием «Рязанские перезвоны. Зима» (0+). Об этом сообщила Рязанская епархия.

30 октября в Рязани прошло заседание Епархиального совета под руководством митрополита Рязанского и Михайловского Марка. В мероприятии приняли участие председатели отделов епархии, отвечающие за социальную, образовательную, молодежную и миссионерскую деятельность. Заседание впервые с 1918 года прошло в соборной палате келейного корпуса. Митрополит представил повестку, включающую ключевые вопросы жизни епархии.

Положение о фестивале «Рязанские перезвоны. Зима» уже разослано, и уже поступило много заявок. Мастера приедут из Москвы, Подмосковья, Тверской, Краснодарской областей, Чувашской республики и других регионов России, а также из Витебска. Некоторые гости из-за рубежа выступят в видеоформате на больших экранах.

Основной день фестиваля запланирован на 8 января. С 12 часов на Соборной колокольне будут звучать исторические звоны. Передвижная звонница внизу будет исполнять авторские композиции. Также выступят фольклорные коллективы и авторы духовно-патриотических песен. 9 января программа переместится в Константиново.

На совете также обсудили взаимодействие со службой исполнения наказаний, проведение Рождественских чтений в регионе и итоги сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.

