Фестиваль русской кухни пройдет в Рязани в День народного единства

В рамках Всероссийского фестиваля русской кухни, который проводится Минпромторгом России в честь Дня народного единства, 4 ноября в Рязани состоится ярмарка продукции местных товаропроизводителей. Она организована в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Всероссийский фестиваль русской кухни проводится в целях развития гастрономического туризма в регионах России, сохранения их культурных традиций и поддержки рестораторов, открывающих заведения с блюдами местной кухни.

Агентством развития бизнеса региона 4 ноября на площадке перед рязанским Муниципальным культурным центром будет организована работа ярмарки местных пекарей и представителей предприятий общественного питания.

Жители и гости города смогут приобрести свежие хлебобулочные изделия: пироги с разнообразными начинками, крендели, а также калинники – десерт, являющийся гастрономическим брендом области. Запланирована дегустация традиционных для Рязанского края блюд.

Ярмарка будет работать с 12:00 до 17:00.

Возрастное ограничение 0+.