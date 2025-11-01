Суббота, 1 ноября, 2025
4.8 C
Рязань
Общество

Рязань потратит более 9 млн на новогоднее оформление

Анастасия Мериакри
Фото из Телеграм канала администрации Рязани

Правительство Рязанской области объявило тендер на приобретение новогоднего светового оформления для города. Тендер размещен на портале государственных закупок.

Начальная цена контракта составляет 9 миллионов 258 тысяч 991 рубль. Заказчиком выступает управление делами Правительства Рязанской области.

В рамках тендера планируется закупка следующих световых элементов: объемный объект «Зимний фонтан», 46 комплектов гирлянд, 26 гирлянд «Сеть», гирлянда «Бахрома» длиной 191 метр, две гирлянды «Занавес», 100 метров гирлянды «Ретро», 15 световых шаров «Елочный шар» двух типов, 200 световых шаров «Сфера», декоративные элементы «Семья оленей» и «Конь». Поставщик должен самостоятельно доставить украшения по следующим адресам: улица Ленина, дом № 30; проезд Яблочкова, дом № 11; улица Коняева, дом № 52; а также в Заборьевское сельское поселение, дом № 45.

Срок поставки до 15 декабря 2025 года. Все товары должны быть произведены в 2025 году и соответствовать установленным стандартам качества и безопасности, а также иметь соответствующие сертификаты и маркировки.

Контракт предусматривает выполнение всех требований по упаковке, доставке, установке и вводу в эксплуатацию световых конструкций. Поставщик обязан соблюдать санитарные, экологические нормы и обеспечить охрану труда на всех этапах выполнения работ.

Напомним, Рязань вновь станет новогодней столицей России 2025-2026

