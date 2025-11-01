Рязанка родила пятого ребенка в перинатальном центре

В Рязанском перинатальном центре Екатерина стала мамой в пятый раз. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

Маленького Артёма с нетерпением ждали в большой семье Екатерины. Мальчик стал самым крупным из всех детей, родившихся у матери, — его вес составил 4540 граммов. Малыш родился с отличными показателями по шкале Апгар — 8/9 баллов.

У Артёма уже есть двое братьев и две сестры: старший Вячеслав учится в техникуме, Иван, Ульяна и Дарья — школьники. Все ждут знакомства с младшим братом.

Артём и его мама чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой. Поздравляем семью Екатерины с новым членом.