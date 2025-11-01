Бастрыкин взял под контроль дело об ампутации стопы в Рязани из-за некачественной медпомощи

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи мужчине в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

В августе 2025 года в одном из медицинских учреждений Рязани мужчине с переломом отказали в госпитализации и направили на амбулаторное лечение по месту жительства. Впоследствии, когда его состояние ухудшилось, ему снова отказали в экстренной помощи. Через две недели пациенту ампутировали стопу.

Мужчина до сих пор проходит лечение, его состояние продолжает ухудшаться. Он вынужден самостоятельно приобретать необходимые препараты. Обращения в соответствующие органы не привели к желаемым результатам, никаких мер не принято, лечение не начато.

По данному факту в СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка.