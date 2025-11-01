Две американские машины «Блэк Хоук» скрытно доставили бойцов спецподразделений в северную часть Покровска — туда, где находится единственный коридор для выхода из города. Военный историк и эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов считает: настоящей целью рискованной вылазки было спасение высокопоставленных натовских военнослужащих. Об этом он рассказал в интервью МК.

Вертолёты сбросили десант возле стратегически важного участка, который украинское командование называет «бутылочным горлышком». Спецназовцы должны были организовать засады на российских штурмовиков, захватить позиции и удерживать их до прибытия подкрепления. Однако всё пошло не по плану.

Двенадцать минут до конца

Операторы российских беспилотников засняли весь процесс на видео. Высадившиеся бойцы продержались меньше двенадцати минут — весь украинский десант был ликвидирован. Попытка деблокировать город завершилась катастрофой для ГУР.

На следующие сутки появилась информация: руководил операцией лично глава разведки Кирилл Буданов (признан в России экстремистом и террористом). Правда, командовал он из безопасного места — Павлограда Днепропетровской области, за девяносто километров от точки высадки.

Похоже, украинские спецслужбы, которым помогают британские специалисты по диверсионной работе, начинают допускать серьёзные просчёты. Для российской стороны это обнадёживающий сигнал: боевое управление ВСУ постепенно погружается в хаос.

В украинских телеграм-каналах уже ищут виноватых. Пользователи вынужденно признают: после вчерашнего фиаско подобные десантные операции больше невозможны.

Как вертолёты прошли незамеченными

Юрий Кнутов объясняет, почему американские машины смогли достичь цели:

«У ЦРУ есть специальные вертолёты с пониженной шумностью двигателей, слабой тепловой сигнатурой и низкой радиолокационной заметностью. Но сомневаюсь, что США передали ВСУ такую дорогую технику».

По мнению эксперта, обычные «Чёрные ястребы» двигались на предельно малой высоте. Радиолокационные станции в зоне активных боевых действий не размещают — их моментально уничтожат дроны. Вероятно, вертолёты спокойно прошли ночью по низинам и достигли нужного района.

«Единственный вопрос — почему наши военнослужащие не применили переносные зенитно-ракетные комплексы? ЗРК позволили бы сбить вертолёты ещё в воздухе и значительно упростили бы задачу», — отмечает Кнутов.

Эксперт уверен: отправленные бойцы фактически были смертниками.

«Их послали для эвакуации крайне важных военных. Возможно, натовских офицеров, возможно, украинских командиров высокого ранга. План предусматривал: группа высаживается, находит нужных людей, берёт под охрану, выходит в точку сбора и ждёт вертолёт. Но ничего не вышло», — резюмирует военный историк.