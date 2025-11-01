Глава рязанского сельского поселения подозревается в незаконном получении 280 000 «чернобыльских» выплат

Глава рязанского сельского поселения подозревается в мошенничестве с «чернобыльскими» выплатами. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, глава поселения фиктивно зарегистрировался в зоне радиационного воздействия. Он проживал в Рязани и Рязанском районе, но утверждал, что живет в Ряжском районе.

Благодаря этому он незаконно получал социальные выплаты как для себя, так и для своих детей. В результате его действий было похищено более 280 тысяч рублей из бюджета.

Прокуратура направила уголовное дело в Ряжский районный суд. Также был подан иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба в пользу государства.