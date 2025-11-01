Фрагменты из знаменитых балетных спектаклей исполнят на открытии Рязанского театра балета

В Рязанской области прошел брифинг, посвященный открытию Рязанского театра балета. Открытие состоится в областной филармонии 4 ноября, в День народного единства.

О формировании в регионе собственной балетной труппы, репетициях и планах по развитию Рязанского театра балета представителям СМИ рассказали художественный руководитель Театра балета Юрий Зиннуров, ведущие солисты Ксения Абдулкаримова и Георгий Стельмах, педагог-репетитор Сергей Смирнов и начальник отдела проектной деятельности и маркетинга Рязанского областного Дворца культуры и искусства Сергей Овчаров.

Художественный руководитель Рязанского театра балета Юрий Зиннуров отметил, что реализовать масштабный культурный проект, инициированный Губернатором Рязанской области Павлом Малковым, удалось в достаточно сжатые сроки благодаря поддержке Правительства региона. Создание профессиональной труппы станет значимым событием для ценителей искусства, войдя в летопись культурной жизни области.

Юрий Зиннуров подчеркнул насыщенность концертной программы первого Гала-концерта, в рамках которого на сцене филармонии выступят ведущие артисты крупнейших театров России и зарубежья. Фрагменты из знаменитых балетных спектаклей исполнят артисты Мариинского театра и Михайловского театра (г. Санкт-Петербург), Большого театра России, Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Пермского и Новосибирского театров оперы и балета.

Также Юрий Зиннуров рассказал о том, что после первого Гала-концерта коллектив Театра планирует приступить к подготовке балета «Щелкунчик». Ведущие солисты Театра Балета Ксения Абдулкаримова и Георгий Стельмах поделились впечатлениями о том, как проходила подготовка к премьере и создавался репертуар нового коллектива.

На брифинге отдельное внимание было уделено вопросам разработки программы набора детей в школу балета. Кастинг состоится в начале ноября, конкурс будет состоять из трех этапов: юным рязанцам предстоит продемонстрировать свои физические навыки, музыкальные, ритмические и танцевальные способности.

Вся актуальная информация о деятельности Рязанского театра балета публикуется здесь.

Возрастное ограничение 0+.