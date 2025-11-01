Суббота, 1 ноября, 2025
4.8 C
Рязань
Культура и события

Фрагменты из знаменитых балетных спектаклей исполнят на открытии Рязанского театра балета

Анастасия Мериакри

В Рязанской области прошел брифинг, посвященный открытию Рязанского театра балета. Открытие состоится в областной филармонии 4 ноября, в День народного единства.

О формировании в регионе собственной балетной труппы, репетициях и планах по развитию Рязанского театра балета представителям СМИ рассказали художественный руководитель Театра балета Юрий Зиннуров, ведущие солисты Ксения Абдулкаримова и Георгий Стельмах, педагог-репетитор Сергей Смирнов и начальник отдела проектной деятельности и маркетинга Рязанского областного Дворца культуры и искусства Сергей Овчаров.

Художественный руководитель Рязанского театра балета Юрий Зиннуров отметил, что реализовать масштабный культурный проект, инициированный Губернатором Рязанской области Павлом Малковым, удалось в достаточно сжатые сроки благодаря поддержке Правительства региона. Создание профессиональной труппы станет значимым событием для ценителей искусства, войдя в летопись культурной жизни области.

Юрий Зиннуров подчеркнул насыщенность концертной программы первого Гала-концерта, в рамках которого на сцене филармонии выступят ведущие артисты крупнейших театров России и зарубежья. Фрагменты из знаменитых балетных спектаклей исполнят артисты Мариинского театра и Михайловского театра (г. Санкт-Петербург), Большого театра России, Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Пермского и Новосибирского театров оперы и балета.

Также Юрий Зиннуров рассказал о том, что после первого Гала-концерта коллектив Театра планирует приступить к подготовке балета «Щелкунчик». Ведущие солисты Театра Балета Ксения Абдулкаримова и Георгий Стельмах поделились впечатлениями о том, как проходила подготовка к премьере и создавался репертуар нового коллектива.

На брифинге отдельное внимание было уделено вопросам разработки программы набора детей в школу балета. Кастинг состоится в начале ноября, конкурс будет состоять из трех этапов: юным рязанцам предстоит продемонстрировать свои физические навыки, музыкальные, ритмические и танцевальные способности.

Вся актуальная информация о деятельности Рязанского театра балета публикуется здесь.

Возрастное ограничение 0+.

Фрагменты из знаменитых балетных спектаклей исполнят на открытии Рязанского театра балета В Рязанской области прошел брифинг, посвященный открытию Рязанского театра балета.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Кино и ТВ

Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт.
Интересное

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.
Транспорт и дороги

Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина.
Транспорт и дороги

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Последние новости

Рязань потратит более 9 млн на новогоднее оформление

Срок поставки до 15 декабря 2025 года. Все товары должны быть произведены в 2025 году.

Эксперт рассказал, для чего вертолёты тайно доставили смертников ГУР в Покровск

Эксперт уверен: отправленные бойцы фактически были смертниками. 

Фестиваль русской кухни пройдет в Рязани в День народного единства

Запланирована дегустация традиционных для Рязанского края блюд.

Любовный гороскоп на ноябрь 2025: звезды резко изменят ваши отношения

Ноябрь 2025 года принесет значимые перемены в сфере любви и личных отношений — одним знакам зодиака откроются двери к долгожданным знакомствам, другим предстоит укрепить существующие связи через откровенные разговоры.

Первый фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима» пройдет в Рязани

Мастера приедут из Москвы, Подмосковья, Тверской, Краснодарской областей, Чувашской республики и других регионов России, а также из Витебска.

Пять новшеств для водителей в ноябре — от штрафов за ОСАГО до запрета метанола

С первого числа дорожные камеры автоматической фиксации начнут отслеживать автомобили без действующего полиса обязательной страховки.

Мужчина ударил ножом продавца магазина из-за бутылки виски в Рязанской области

Пострадавшей была нанесена колото-резаная рана грудной клетки, но благодаря одежде удар оказался не смертельным.

Рязанцы написали юбилейный «Большой этнографический диктант»

Участники отвечают на 30 общефедеральных вопросов (или 20 для участников до 16 лет) в течение 45 минут.

Глава комитета Госдумы пообещал стабильные тарифы ЖКХ на три-пять лет

Пахомов подчеркнул: ресурс повышения исчерпан. Платежи граждан не должны увеличиваться, требуется разобраться с эффективностью расходования средств.

В Рязани водитель «Шкоды» сбил женщину и семилетнего ребенка на улице Новаторов

Местный житель за рулем «Шкоды Рапид» совершил наезд на двух пешеходов — 60-летнюю рязанку и ребёнка.

В Горроще устранили коммунальную аварию

С 27 по 30 октября на канализационном коллекторе произошло несколько засоров.

Павел Малков вручил рязанцам государственные награды в канун Дня народного единства

Звание «Мать-героиня» присвоено Ларисе Джафаровой из Рязани, которая воспитывает 11 детей.

Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт.

Спецназ ГУР высадили у Покровска ради фейковых фото — всех уничтожили дронами

Американский вертолет «Блэк Хок» выбросил в поле севернее промзоны 11 человек. Десантники моментально разбились на три группы и попытались раствориться в городских кварталах.

Умер звезда фильма Люка Бессона актёр Чеки Карио

Причиной смерти стал рак — известие подтвердили его семья и агентство артиста. 