Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

Актёр Роман Попов сказал «Я принял смерть». Об этом SHOT рассказала его вдова Юлия.

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт. Перед смертью артист был в тяжёлом состоянии и не говорил.

Прощание с Романом Поповым прошло сегодня в Москве. Тело кремировали, часть праха собираются развеять над Чёрным морем, часть захоронят на кладбище. Это была его последняя воля.

У Романа осталось трое детей — сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет. Для помощи семье Попова открыли сбор средств.