В Рязани водитель «Шкоды» сбил женщину и семилетнего ребенка на улице Новаторов

В Рязани произошло серьезное ДТП с участием пешеходов. 31-летний водитель сбил женщину и семилетнего ребенка — оба попали в больницу с травмами.

Инцидент произошел 31 октября около пяти вечера возле дома № 2 на улице Новаторов. Местный житель за рулем «Шкоды Рапид» совершил наезд на двух пешеходов — 60-летнюю рязанку и ребёнка.

Оба пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится проверка, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.