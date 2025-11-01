Умер звезда фильма Люка Бессона актёр Чеки Карио

Французский актёр Чеки Карио, известный широкой публике благодаря роли наставника главной героини в фильме Люка Бессона «Никита», скончался 31 октября 2025 года в возрасте 72 лет.

Причиной смерти стал рак — известие подтвердили его семья и агентство артиста.

Карио оставил после себя богатое творческое наследие: он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, сыграл десятки культовых персонажей и долгое время был одним из наиболее узнаваемых актёров французского и европейского кино.​

Актёр родился 4 октября 1953 года в Стамбуле, с младенчества жил во Франции, где окончил драматическую школу и активно работал на театральной сцене. Настоящее имя актёра — Барух Джаки Карио; псевдоним Чеки появился ещё в юности.

Киновзлёт Карио начался с роли в фильме «Весы», за которую он получил номинацию на премию «Сезар». Особенно запомнился публике по работам с Жаном-Жаком Анно («Медведь»), Люком Бессоном («Никита», «Жанна д’Арк»), а также участию в британских детективах («Пропавшие без вести», «Батист»).​

Благодаря харизматичному образу, глубине и честности в актёрской игре Чеки Карио неизменно пользовался уважением коллег и любовью зрителей. В последние годы артист продолжал появляться на экране и в театре, несмотря на болезнь.

У него остались жена, актриса Валери Керюзор, и дочь.

Карио запомнится как настоящий профессионал, который до конца своих дней оставался верен ремеслу.