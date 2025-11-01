Суббота, 1 ноября, 2025
Власть и политика

Павел Малков: В Рязанской области учреждения культуры становятся более благоустроенными и современными

Анастасия Мериакри
Фото: Правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков принял участие в XXV областном празднике «День клубного работника», на который были приглашены специалисты клубных учреждений и управлений культуры из разных муниципальных образований региона.

Работников сферы также приветствовали первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по обороне, депутат от Рязанской области, Герой России Андрей Красов, председатель областной Думы Аркадий Фомин, и.о. министра культуры региона Елена Солохина.

Губернатор Павел Малков поздравил собравшихся с профессиональным праздником и поблагодарил за ответственный, плодотворный труд. Он подчеркнул, что Президент России В.В. Путин всегда говорит о важности сохранения национальной идентичности, и работники сферы культуры вносят большой вклад в это важнейшее дело. Они создают возможности для интересного, разнообразного досуга жителей муниципалитетов. В регионе более 500 Домов культуры, сельских клубов.

«Стараемся поддержать работников домов культуры и сельских клубов и создать для их труда комфортные условия. Используем возможности национальных, федеральных проектов, региональных программ. Работает проект «Единой России» «Культура малой Родины», Народная программа партии. Реализуем наказы, которые поступают в местные отделения. Поддержка федерального центра и партии дает реальный результат, немало уже сделано. Учреждения культуры меняются: становятся более благоустроенными и современными. Оснащаются новым оборудованием и транспортом», – отметил Павел Малков.

Глава региона подчеркнул, что только за текущий год отремонтировано 7 домов культуры в Сасовском округе, Спасском, Рыбновском, Рязанском и Захаровском районах. До конца года завершится ремонт ДК в Касимовском округе, Клепиковском и Шиловском районах. В следующем году продолжится обновление районного Дома культуры в Александро-Невском, начнется ремонт Незнановского ДК в Кораблинском округе и Сапожковского Дома культуры.

Губернатор поблагодарил работников клубных учреждений за участие и поддержку важного регионального проекта «Активное долголетие – здоровая Рязань», работу с семьями, ветеранами, за помощь участникам специальной военной операции и большую патриотическую деятельность с детьми и молодежью. Павел Малков вручил отличившимся сотрудникам этой сферы Благодарственные письма секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

Состоялся концерт с участием Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова, Московского эстрадного оркестра, других творческих коллективов региона, а также певца, суперфиналиста четвертого сезона вокального шоу «Голос 60+» Евгения Соломина.

