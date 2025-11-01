Суббота, 1 ноября, 2025
Власть и политика

Борис Ясинский назначен заместителем главы администрации Рязани

Анастасия Мериакри

Борис Ясинский назначен заместителем главы администрации города Рязани. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы администрации Дмитрий Лощинин.

Борис Ясинский в последние годы работал на различных руководящих должностях. В 2021 году занимал должность начальника отдела капитального ремонта и мониторинга жилищного фонда управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрация города Рязани. В 2023 году – первый заместитель главы администрации города Касимова. В 2024 году был назначен главой администрации Рязанского района.

В должности заместителя главы администрации города Рязани Борис Ясинский будет курировать социальную сферу.

Ранее, Дума муниципального округа досрочно прекратила полномочия главы администрации Рязанского района Бориса Ясинского. Исполнять обязанности главы администрации Рязанского района назначен первый заместитель Денис Турханов. 

