Первый рязанский мюзикл о Сергее Есенине представили в музыкальном театре

31 октября в Рязанском музыкальном театре состоялся предпремьерный показ мюзикла «Легенда обо мне. Есенин» (16+). Яркое и фееричное представление, в основу которого легли знакомые не каждому, но очень важные страницы биографии великого поэта, уроженца Рязанской земли Сергея Есенина, не оставит равнодушным поклонников его творчества.
Работа над постановкой велась совместно с научными сотрудниками музея-заповедника в Константинове. Специально для Рязанского музыкального театра либретто и музыку написал заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин.
Яркие костюмы, соответствующие эпохе, в которой жил и творил Есенин, а также разнообразие музыкальных жанров, использованных Александром Пантыкиным — от частушек до оперных мотивов — мысленно переносят зрителя в начало XX века. Самобытно и с любовью удалось передать атмосферу крестьянского быта и малой родины, которую так любил Есенин.
Действие спектакля разворачивается в 1914-1918 годах, когда молодой поэт стремился доказать всем, что стихи — не просто увлечение. Это призвание. После ряда сложностей он всё же становится замеченным благодаря дружбе с поэтом Николаем Клюевым. И вот перед нашими глазами проносятся важные факты творческой и личной биографии именитого рязанца: литературный подъём, заветный гонорар, отданный отцу, — как показатель того, что на поэзии можно заработать. Любовь и первая жена поэта — Анна.
Однако не всё складывается так гладко. В жизнь и планы Есенина врывается революция. Сначала вдохновлённый идеей перемен, он вскоре испытывает сложные чувства и много думает над тем, принесут ли перемены благодать деревне. А, может, они обернутся разорением и трагедиями? В 1918 году жители села Константиново попадают под продразвёрстку и оказываются практически обречёнными на голод. В ответ крестьяне решают ограбить баржу с продовольствием, но вскоре их раскрывают и берут под стражу сотрудники ЧК.
Есенин не может оставить всё просто так. Приехав погостить к родителям, он решает спасти своих односельчан. Чем всё это обернулось для поэта, показали авторы мюзикла и задействованные в постановке артисты.
Важно отметить, что «Легенда обо мне. Есенин» — первый мюзикл о Сергее Есенине, поставленный на его родине, в Рязани. Премьерные показы спектакля состоятся 1 ноября, а также 2, 3, 4, 21, 22 и 23 ноября.