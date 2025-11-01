Первый рязанский мюзикл о Сергее Есенине представили в музыкальном театре

31 октября в Рязанском музыкальном театре состоялся предпремьерный показ мюзикла «Легенда обо мне. Есенин» (16+). Яркое и фееричное представление, в основу которого легли знакомые не каждому, но очень важные страницы биографии великого поэта, уроженца Рязанской земли Сергея Есенина, не оставит равнодушным поклонников его творчества.



Работа над постановкой велась совместно с научными сотрудниками музея-заповедника в Константинове. Специально для Рязанского музыкального театра либретто и музыку написал заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин.

— Эта работа заставила меня подрасти во всех смыслах. Она подтолкнула меня к чему-то новому, потому что главным действующим лицом здесь является выдающийся русский поэт, и нужно было соответствовать, чтобы написать мюзикл о нём. Я посмотрел много разных работ, созданных до меня, — поделился Пантыкин.

Яркие костюмы, соответствующие эпохе, в которой жил и творил Есенин, а также разнообразие музыкальных жанров, использованных Александром Пантыкиным — от частушек до оперных мотивов — мысленно переносят зрителя в начало XX века. Самобытно и с любовью удалось передать атмосферу крестьянского быта и малой родины, которую так любил Есенин.

— Первое, что я сделал, — приехал в Константиново. Мне было важно увидеть всё своими глазами, почувствовать эту атмосферу, окунуться в среду, в которой родился великий поэт, и понять ту красоту, которая его окружала, — говорит Пантыкин.

Действие спектакля разворачивается в 1914-1918 годах, когда молодой поэт стремился доказать всем, что стихи — не просто увлечение. Это призвание. После ряда сложностей он всё же становится замеченным благодаря дружбе с поэтом Николаем Клюевым. И вот перед нашими глазами проносятся важные факты творческой и личной биографии именитого рязанца: литературный подъём, заветный гонорар, отданный отцу, — как показатель того, что на поэзии можно заработать. Любовь и первая жена поэта — Анна.

Однако не всё складывается так гладко. В жизнь и планы Есенина врывается революция. Сначала вдохновлённый идеей перемен, он вскоре испытывает сложные чувства и много думает над тем, принесут ли перемены благодать деревне. А, может, они обернутся разорением и трагедиями? В 1918 году жители села Константиново попадают под продразвёрстку и оказываются практически обречёнными на голод. В ответ крестьяне решают ограбить баржу с продовольствием, но вскоре их раскрывают и берут под стражу сотрудники ЧК.

Есенин не может оставить всё просто так. Приехав погостить к родителям, он решает спасти своих односельчан. Чем всё это обернулось для поэта, показали авторы мюзикла и задействованные в постановке артисты.

— Нам важно было найти неизбитую историю, – рассказала режиссер-постановщик Анастасия Русанова. – Она близких люде Есенина, которых он по-настоящему любил. Важно было показать, как эта история помогла поэту преобразиться. Мы вместе с композитором обсуждали находки, развитие идей, всё шло с нуля. Впервые за годы работы я смогла увидеть, как музыка может рождаться в процессе. Полотно получилось ёмкое, объёмно, а какое оно – увидит зритель.

Важно отметить, что «Легенда обо мне. Есенин» — первый мюзикл о Сергее Есенине, поставленный на его родине, в Рязани. Премьерные показы спектакля состоятся 1 ноября, а также 2, 3, 4, 21, 22 и 23 ноября.