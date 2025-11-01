Аудитория мессенджера Max достигла 50 миллионов пользователей

В мессенджере Мах зарегистрировались 50 млн. человек, — сообщила пресс-служба национального мессенджера. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн. человек.

С момента запуска приложения пользователи отправили около 4 млрд. сообщений, позвонили 842 млн. раз и записали более 25 млн. видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 млн.

Цифровая платформа МАХ запущена в марте текущего года. Она позволяет общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Скачать приложение можно в RuStore, App Store и Google Play.