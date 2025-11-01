Володин анонсировал новые законы ноября, предусматривающие от штрафов до тюремных сроков

Глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал в MAX о пакете законодательных изменений, которые начинают действовать в ноябре. Речь идёт о трёх ключевых направлениях: наказании за срывы отопительного периода, ужесточении мер против иноагентов и усилении миграционного контроля. Безусловно, новые законы важны и для жителей Рязани и Рязанской области.

Холодные батареи обойдутся в круглую сумму

С ноября за игнорирование замечаний по подготовке к отопительному сезону введены финансовые санкции. Компании рискуют лишиться 40 тысяч рублей, а их руководители — 10 тысяч.

Володин особо подчеркнул: обязательства перед людьми — это не формальность. Региональные власти, концессионеры и поставщики тепла обязаны работать без срывов. Граждане имеют право на тёплые квартиры, а не на отговорки про «технические проблемы».

— Все те, кто отвечает за подачу тепла в дома и социальные объекты, — региональные и муниципальные органы власти, ресурсоснабжающие организации, концессионеры, управляющие компании — должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами, — написал спикер Госдумы.

Предателям готовят камеры

Ещё одно нововведение касается иностранных агентов. С 26 октября повторные нарушения или судимость по этой статье автоматически добавляют в копилку до двух лет колонии. Глава парламента назвал вещи своими именами: те, кто сбежал и пытается разваливать страну издалека, получат по заслугам.

Закон нацелен на тех, кто систематически пренебрегает установленным порядком. Первое нарушение — предупреждение, второе — реальный срок. Логика проста: предательство должно иметь цену.

— Те, кто предал нашу страну и, находясь за пределами России, пытается её разрушить, должны отвечать за свои действия по всей строгости закона, — уверен политик.

Столица тестирует цифровой барьер для мигрантов

В Москве и области завершается экспериментальная регистрация иностранцев. Новая система построена на современных технологиях и позволяет отслеживать перемещения мигрантов в режиме реального времени.

Володин уверен: дополнительный контроль снизит волну правонарушений. Цифровизация учёта — это не просто бюрократическая процедура, а инструмент безопасности. Если эксперимент оправдает ожидания, механизм распространят на другие регионы.

О других законодательных новшествах ноября читайте в карточках.