Володин анонсировал новые законы ноября, предусматривающие от штрафов до тюремных сроков

Глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал в MAX о пакете законодательных изменений, которые начинают действовать в ноябре. Речь идёт о трёх ключевых направлениях: наказании за срывы отопительного периода, ужесточении мер против иноагентов и усилении миграционного контроля. Безусловно, новые законы важны и для жителей Рязани и Рязанской области.
Холодные батареи обойдутся в круглую сумму
С ноября за игнорирование замечаний по подготовке к отопительному сезону введены финансовые санкции. Компании рискуют лишиться 40 тысяч рублей, а их руководители — 10 тысяч.
Володин особо подчеркнул: обязательства перед людьми — это не формальность. Региональные власти, концессионеры и поставщики тепла обязаны работать без срывов. Граждане имеют право на тёплые квартиры, а не на отговорки про «технические проблемы».
Предателям готовят камеры
Ещё одно нововведение касается иностранных агентов. С 26 октября повторные нарушения или судимость по этой статье автоматически добавляют в копилку до двух лет колонии. Глава парламента назвал вещи своими именами: те, кто сбежал и пытается разваливать страну издалека, получат по заслугам.
Закон нацелен на тех, кто систематически пренебрегает установленным порядком. Первое нарушение — предупреждение, второе — реальный срок. Логика проста: предательство должно иметь цену.
Столица тестирует цифровой барьер для мигрантов
В Москве и области завершается экспериментальная регистрация иностранцев. Новая система построена на современных технологиях и позволяет отслеживать перемещения мигрантов в режиме реального времени.
Володин уверен: дополнительный контроль снизит волну правонарушений. Цифровизация учёта — это не просто бюрократическая процедура, а инструмент безопасности. Если эксперимент оправдает ожидания, механизм распространят на другие регионы.
О других законодательных новшествах ноября читайте в карточках.