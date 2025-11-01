В Белгороде сбежал военный, который убил мирного жителя и изнасиловал его жену

В Белгородской области ищут военного Алексея Кострикина, который убил жителя Новой Таволжанки, изнасиловал его жену и сбежал из-под стражи, пишет «Бел.Ру».

Губернатор Вячеслав Гладков дал распоряжение задействовать все ресурсы для поиска беглеца.

Главы Белгорода, Белгородского района, Яковлевского и Шебекинского округов должны активизировать силы самообороны, добровольной народной дружины и совместно с полицией ускорить поиск убийцы.

Гладков уточнил, что власти свяжутся с Минобороны для патрулирования улиц Белгорода подразделениями военной полиции, если Кострикин не будет найден к вечеру.

По предварительной информации, 40-летний мужчина сбежал из-под конвоя. Его приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, короткая стрижка, темные волосы, одет в военную форму.