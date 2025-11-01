В Новосибирске косплеер сорвал вечеринку на Хеллоуин, начав душить подростка

Житель Новосибирска сорвал вечеринку в честь Хеллоуина и едва не задушил подростка из-за шутки о костюме, заявил НГС организатор мероприятия Василий Якименко.

Инцидент произошел накануне вечером в одном из баров на улице Депутатской.

«Он напал на моего 17-летнего артиста в туалете за шутку в сторону его костюма. Начал душить, потом залил перцем людей в туалете», — рассказал Якименко.

После этого участники мероприятия вышли на улицу, поскольку в помещении было сложно оставаться из-за распыленного баллончика. Информация о состоянии подростка не приводится.

На площадке было больше 550 человек. Якименко добавил, что на входе посетителей осматривали. Предстоит выяснить, как 25-летний парень пронес перцовый баллончик.