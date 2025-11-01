На Урале мать потребовала наказать врачей, лечивших сыну аппендицит как инфекцию

Жительница Сухого Лога Свердловской области подала заявление в СК и потребовала наказать врачей, вовремя не распознавших у ребенка аппендицит, пишет E1.RU.

Татьяна Рявкина рассказала изданию, что 9 октября у ее 12-летнего сына заболел живот. Она отвезла его в приемный покой детской больницы, где ему поставили диагноз «застой желчи». Затем у него выявили пищевое отравление.

Мальчику назначили лечение, но ему не становилось лучше. После этого сыны женщины осмотрел хирург и пришел к выводу, что вмешательство не требуется, хотя он обратил внимание, что кровь уже была воспалительная.

Вскоре у ребенка стала то подниматься, то опускаться температура, его госпитализировали в инфекционное отделение и неделю обследовали. Лишь после полного обследования брюшной полости, на котором настояла мать, стал известен настоящий диагноз.

«После этого врач нам делает обследование и дает заключение: перитонит. Он в кабинете сказал: мы пропустили аппендицит», — уточила Рявкина.

Родители посадили ребенка в машину и повезли его в 9-ю больницу Екатеринбурга, но попали попали в пробку. На помощь им пришли сотрудники ДПС, которые посадили мальчика в полицейский автомобиль и со спецсигналами срочно доставили в больницу.