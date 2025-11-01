Суббота, 1 ноября, 2025
5.5 C
Рязань
Новости России

На Урале мать потребовала наказать врачей, лечивших сыну аппендицит как инфекцию

Никита Рязанцев
Изображение от freepik

Жительница Сухого Лога Свердловской области подала заявление в СК и потребовала наказать врачей, вовремя не распознавших у ребенка аппендицит, пишет E1.RU.

Татьяна Рявкина рассказала изданию, что 9 октября у ее 12-летнего сына заболел живот. Она отвезла его в приемный покой детской больницы, где ему поставили диагноз «застой желчи». Затем у него выявили пищевое отравление.

Мальчику назначили лечение, но ему не становилось лучше. После этого сыны женщины осмотрел хирург и пришел к выводу, что вмешательство не требуется, хотя он обратил внимание, что кровь уже была воспалительная.

Вскоре у ребенка стала то подниматься, то опускаться температура, его госпитализировали в инфекционное отделение и неделю обследовали. Лишь после полного обследования брюшной полости, на котором настояла мать, стал известен настоящий диагноз.

«После этого врач нам делает обследование и дает заключение: перитонит. Он в кабинете сказал: мы пропустили аппендицит», — уточила Рявкина.

Родители посадили ребенка в машину и повезли его в 9-ю больницу Екатеринбурга, но попали попали в пробку. На помощь им пришли сотрудники ДПС, которые посадили мальчика в полицейский автомобиль и со спецсигналами срочно доставили в больницу.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Транспорт и дороги

Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина.
Происшествия

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.
Интересное

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.
Транспорт и дороги

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Последние новости

Стала известна последняя воля актера Романа Попова перед смертью

Актер Роман Попов попросил, чтобы его тело кремировали, пишет...

У входа в парк Морской славы запретят парковку

У входа в парк в течение месяца будут размещены защитные ограждения, что соответствует концепции благоустройства этой территории.

В Рязани к зиме подготовили 7200 кубометров песко-соляной смеси

Планируется закупить еще 300 тонн реагента и 5000 тонн соли.

Аудитория мессенджера Max достигла 50 миллионов пользователей

В мессенджере Мах зарегистрировались 50 млн. человек, - сообщила пресс-служба национального мессенджера.

Рязанский кардиодиспансер получил новый газоанализатор крови

Новый анализатор ускоряет процесс, с помощью которого получают результаты в режиме реального времени лабораторного качества по наиболее востребованным тестам.

Рязанка приняла участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале

Во время игры Елена отгадала четыре буквы и открыла две шкатулки, победа была почти в руках.

Володин анонсировал новые законы ноября, предусматривающие от штрафов до тюремных сроков

Речь идёт о трёх ключевых направлениях: наказании за срывы отопительного периода, ужесточении мер против иноагентов и усилении миграционного контроля.

В Белгороде сбежал военный, который убил мирного жителя и изнасиловал его жену

В Белгородской области ищут военного Алексея Кострикина, который убил...

Арестован мужчина, напавший на бывшую жену и её сожителя с мачете в Челябинске

Экс-супруг совершил нападение, когда мужчина привёз его дочь и бывшую жену из аэропорта после отдыха. У женщины частично отрезан нос.

В Новосибирске косплеер сорвал вечеринку на Хеллоуин, начав душить подростка

Житель Новосибирска сорвал вечеринку в честь Хеллоуина и едва...

Из Рязани в зону СВО отправился большой гуманитарный груз

В ней приняли участие Губернатор Рязанской области Павел Малков, депутаты и представители администрации города Рязани.

В Рязани наградили участников Олимпиады по избирательному праву

Олимпиада стартовала ранее в юридическом институте Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

В ноябре «Марко Молл» приглашает погрузиться в мир волшебства, посетить вечеринку-косплей и грибной квест

Открывает ноябрьскую афишу «Марко Молл» 2 ноября два мероприятия. «Вечеринка Akami» — событие, в программе которого: косплей и cover dance.

Госжилинспекция подала в суд на управляющую компанию «Олимп Сервис»

Ранее компания получила предписание заключить договор с газораспределительной организацией.

Павел Малков: Большинство молодых рязанцев считают, что начинать карьеру нужно во время учебы

Студенты встретились с представителями Центра занятости и работодателями. Многие из этих встреч завершились приглашениями на собеседования.