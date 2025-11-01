Рязанка приняла участие в шоу «Поле чудес» на Первом канале

Елена Ребизова из Рыбного вместе со своей семьей приняла участие в шоу «Поле чудес» (16+) на Первом канале. Выпуск вышел в эфир 31 октября.

Елена Ребизова, участница известной телеигры, поделилась с издательством «Пресса» своими впечатлениями о том, как приняла участие в программе и какие эмоции испытала.

««Поле чудес» – это часть моего детства, любимая семейная традиция. Каждую пятницу мы всей семьей садились у телевизора в ожидании Леонида Аркадьевича. Как-то в пятницу, сын спросил: «Мама, а как люди попадают на эту передачу?» Заполнила анкету на сайте Первого канала. «Ради шутки», – подумала я. Мы с сыном даже заключили договор: он учит стих, если нас пригласят. Я не верила, но чудеса случаются!», — поделилась Елена.

После получения приглашения на съемки, вспоминает Елена, первые мгновения она была в состоянии шока. Письмо казалось невероятным, и она не могла поверить своим глазам. На работе без труда отпустили ее на съемки.

Время в ожидании пролетело незаметно, и настал долгожданный день.

«Нас инструктировали, объясняли, как работать с камерой. Общаться с Леонидом Аркадьевичем вживую было невероятно: такой же остроумный и душевный, как на экране! Возникло полное ощущение, что я шагнула в телевизор. Все казалось сном», – говорит Елена.

Во время игры Елена отгадала четыре буквы и открыла две шкатулки, победа была почти в руках, но волнение оказалось сильнее: она назвала не ту букву, и удача досталась сопернице из Якутии.

«Я не почувствовала ни капли разочарования. Я приехала за счастливыми глазами моих детей, для которых этот день, я уверена, станет ярчайшим воспоминанием», – не отчаивается рязанка.