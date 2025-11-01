Полная программа на Ночь искусств в Рязани

С 1 по 3 ноября жителей и гостей Рязани приглашают на ежегодную Всероссийскую акцию «Ночь искусств», посвящённую Дню народного единства. Тема 2025 года — «В единстве культур — сила народа!».

НОЧЬ ИСКУССТВ В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ ГОРЬКОГО 1 НОЯБРЯ

Мастер-классы, интересные викторины и интерактивные площадки будут работать 1 ноября с 18:00 до 21:00 в библиотеке имени Горького.

Ночь искусств откроет выступление национального мордовского песенного ансамбля «Келуня-березка» в 18:00 в холле библиотеки. Параллельно в образовательном центре будет проходить мастер-класс от художественной мастерской «Созидая творчество». В центре правовой информации во втором корпусе библиотеки в это время начнется викторина «Пословицы народов России о семье и совместной работе».

В 18:15 для всех посетителей пройдут мастер-классы по изготовлению мини-книги «Откроем томик Есенина», по танцам от школы «Губернский бал». Рязанцы приглашаются к участию в викторине по песне «Мелодии осени», поэтическом микрофоне от театра «Преход» имени Геннадия Кириллова, интерактивной площадке «Клуб мечевого боя «Гйолль».

Для детей организована площадка «В России дети дружат — живут, играют и не тужат». Здесь пройдут мастер-классы по росписи деревянной матрешки «Русская душа», по оригами «Хоровод дружбы» и «Цветок единства».

С 18:10 до 21:00 в зале клубной работы продемонстрируют «Книжные чудеса». Всем посетителям откроется искусство реставрации. В читальном зале на протяжении всего вечера будут проводиться: телеигра «Кто хочет стать миллионером», мини-лото «Собери пару», мастер-класс по изготовлению куклы из бумаги в 3D формате «Русская красавица», пазлы «Хоровод народов России», дискуссионный клуб ИИЯ РГУ имени С.А. Есенина, интерактивная площадка «Истории свадебной традиции» от «Сервис-ЗАГС».

Возрастное ограничение 12+

Подробнее о мероприятиях в афише:

НОЧЬ ИСКУССТВ В МКЦ 1 НОЯБРЯ

Муниципальный культурный центр Рязани приглашает всех желающих 1 ноября открыть город с новой творческой стороны.

Ночь искусств стартует в МКЦ в выставочном зале в 15:00 с концерта ансамбля народной песни «Рязаночка». В 16:00 в танцевальном зале рязанцы и гости города смогут принять участие в бале любительских объединений «Салон исторического и бального танца «Возрождение». Завершит программу концерт Эллы Хрусталевой «Мой день», который начнется в 17:00 в большом зале МКЦ.

Возрастное ограничение 12+.

НОЧЬ ИСКУССТВ В МУЗЕЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 3 НОЯБРЯ

В музее путешественников 3 ноября пройдет ночь искусств, посвященная 130-летию Сергея Есенина. Авторами программы стали журналист Ирина Нечаева и певец Александр Рощин.

В 15:00 журналист познакомит гостей мероприятия с военно-патриотической лирикой Есенина, Александр Рощин исполнит песни на стихи поэта. Также вы сможете увидеть выставку раритетных книг — прижизненные издания Сергея Есенина.

Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.

НОЧЬ ИСКУССТВ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 3 НОЯБРЯ

Музей-заповедник подготовил для вас программу, которая позволит прикоснуться к миру есенинской поэзии и ощутить силу литературного слова, способного объединять людей через века.

В Каретном дворе в 12:00 и 16:00 вас ждет кураторская экскурсия по выставке «Моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть», посвященной столетию со дня гибели поэта. В 15:00 состоится концертная программа квинтета «ACCORD». В исполнении музыкантов прозвучат известные произведения А.Вивальди, И.С. Баха, А.Шнитке и других выдающихся композиторов.

«Вечером синим, вечером лунным…» обязательно посетите киноконцертный зал научно-культурного центра, где в 16.00 начнется музыкально-поэтическая композиция «Исповедь Хулигана». Вы узнаете историю о Сергее Есенине и о разных гранях его поэтического таланта. Актёр Дмитрий Коцелайнен и музыкант Кирилл Устинов будут читать, петь и размышлять о молодом повесе.

В 18:00 состоится таинственное и волшебное песочное шоу с участием рязанских актеров. Прямо на ваших глазах оживет стихотворение С.А. Есенина «Мой путь», прозвучат отрывки из воспоминаний и автобиографии великого поэта.

В Константиновской школе в 14:00 откроется выставка «Жизнь и творчество первого народного поэта Белоруссии Янки Купалы», а с 16:00 до 19:00 у вас будет прекрасная возможность подписать на память стильную открытку с нейроартом на обложке.

В 17:00. 18:00 и 19:00 в доме священника И.Я. Смирнова состоится фрагмент музейной программы «Волшебный свет игры».

В 17:30, 18:00 и 18:30 вы сможете отправиться «В ночное с Сергеем Есениным» и сделать для себя много новых открытий во время экскурсии с фонариками по территории музея-заповедника.

С 16:00 до 20:00 вход в экспозиции и на территорию музея-заповедника свободный. Для участия в музейной программе «Волшебный свет игры» и экскурсии «В ночное с Сергеем Есениным» необходимо приобрести билеты в кассе. Покупка билета также доступна по «Пушкинской карте».

Возрастное ограничение 16+.