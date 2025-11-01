SHOT: в России осенью бьют рекорды продажи вибраторов

Осенью россиянки начали активно приобретать товары для интимной жизни, речь идет о вибраторах, пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Журналистам удалось выяснить, что в октябре спрос на этот товар резко увеличился, достигнув рекордных показателей за год. Такая же ситуация наблюдалась в этот сезон и в 2024-м.

Особенно популярными среди жительниц России стали игрушки с функцией подогрева. Это связано с тем, что они могут обеспечить дополнительный комфорт и приятные ощущения в холодную погоду.

Специалисты связывают рост интереса к таким товарам с сезонными психологическими изменениями. Эксперты отмечают, что холодная погода воздействует на биоритмы человека, что, в свою очередь, влияет на его эмоциональное состояние.

Психологи добавили, что многие женщины стремятся найти уединение и комфорт, что помогает им улучшить настроение, уменьшить уровень стресса и восполнить нехватку тепла.

Материал 18+