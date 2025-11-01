Суббота, 1 ноября, 2025
Рязанский кардиодиспансер получил новый газоанализатор крови

Анастасия Мериакри

Рязанский кардиодиспансер получил новый газоанализатор крови. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

В отделение анестезиологии и реанимации (АРО) с палатой интенсивной терапии поступил современный автоматический анализатор газов крови. Аппарат приобретен за счет средств программы модернизации здравоохранения.

Технологию используют для оценки газового состояния крови – уровня кислорода и углекислого газа, а также кислотно-щелочного состояния. Новый анализатор ускоряет процесс, с помощью которого получают результаты в режиме реального времени лабораторного качества по наиболее востребованным тестам. Аппарат быстро показывает эффективность дыхания и вентиляции, помогает корректировать ИВЛ и кислородотерапию, позволяет вовремя выявить нарушения обмена и кислотно-щелочного баланса.

«Теперь можно узнать результаты анализа за 5-10 минут. Для этого требуется всего несколько капель крови. Диагностическая система дает возможность получить необходимые в данный момент результаты непосредственно рядом с пациентом. Это особенно важно в экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты. Благодаря такому анализу, мы можем оперативно выбрать нужную терапию, скорректировать лечение. В том числе, пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, у которых сердечно-сосудистые заболевания осложнены пневмониями, кардиогенным шоком, отеком легких, левожелудочковой недостаточностью», – говорит заведующий отделением анестезиологии и реанимации кардиодиспансера Дмитрий Косолапов.

По словам главного врача Рязанского кардиодиспансера, кандидата медицинских наук Анастасии Филимоновой, оснащение медучреждения современным оборудованием будет продолжаться.

«Так высокотехнологичная медицинская помощь становится все более доступной для наших пациентов, растет ее качество и оперативность», – подчеркивает Анастасия Филимонова.

