Железнодорожники провели урок безопасности для юных рязанцев

Железнодорожники провели урок безопасности для воспитанников детского сада № 11 ОАО «РЖД» г. Рязани.

Сотрудники стальной магистрали в игровой форме рассказали детям о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, о значении разметки на пассажирских платформах и знаков безопасности. Для наглядности ребятам показали обучающие видеоролики.

В завершении мероприятия детям раздали тематические памятки.

Московская железная дорога просит граждан неукоснительного соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Обращаемся с просьбой к родителям и педагогам регулярно разъяснять детям, как вести себя вблизи железной дороги.