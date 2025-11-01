Суббота, 1 ноября, 2025
Туристический налог принес более 3 млн в бюджет Касимовского округа

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

С начала 2025 года в бюджет Касимовского муниципального округа поступило более трех миллионов рублей, собранных с помощью туристического налога. Эта сумма в пять раз превысила первоначальные ожидания, как сообщил глава округа Иван Бахилов.

Полученные средства будут направлены на улучшение инфраструктуры, благоустройство территорий и поддержку культурных мероприятий. Это сделает округ еще более привлекательным и комфортным для проживания и отдыха.

«Мы благодарим всех гостей и жителей за понимание важности поддержки местного бюджета и надеемся, что совместными усилиями мы сможем сохранить привлекательность родного края и создать новые возможности для развития округа», — отметил Иван Бахилов.

