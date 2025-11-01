Суббота, 1 ноября, 2025
Спецназ ГУР высадили у Покровска ради фейковых фото — всех уничтожили дронами

Алексей Самохин

Телеграм-канал «Архангел спецназа» опубликовал подробности операции украинского спецназа в районе Покровска, которая завершилась провалом. Вечерняя высадка десанта ГУР обернулась массовой гибелью бойцов — их засекли еще до начала операции.

Американский вертолет «Блэк Хок» выбросил в поле севернее промзоны 11 человек. Десантники моментально разбились на три группы и попытались раствориться в городских кварталах. Еще один борт высадил примерно такое же количество бойцов неподалеку, но не попал на видео с дронов.

Российская разведка раскрыла замысел противника заранее. Операторы FPV-дронов отследили перемещение групп и методично уничтожили их в посадках и жилых домах. Вертолет пытались сбить, но пилоты увернулись от удара и скрылись.

Зачем высаживали спецназ

Украинская сторона выбрала место высадки не случайно — группу десантировали рядом со стелой на въезде в город. Задача была проста: сделать несколько фотографий якобы из контролируемого Покровска и распространить их в информационном поле.

Утром Кирилл Буданов лично включился в антикризисную кампанию. Глава ГУР выложил снимок якобы с заправочной станции в Покровске, однако пользователи сети быстро вычислили локацию — фотография сделана восточнее Павлограда, в 70 километрах от заявленной точки.

Украинские источники опровергают провал операции Главного управления разведки, но видео доказывает обратное. 

Что происходит в Покровске

Российские подразделения завершают зачистку Новопавловки, приближаясь к Мирнограду с юго-западной стороны. Непосредственно в Покровске столкновения зафиксированы в микрорайоне Динас.

Севернее города украинские формирования перешли в контрнаступление. В районе Сухецкого ВСУ атакуют российские позиции, пытаясь прорвать коридор между Родинским и Владимировкой.

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Транспорт и дороги

Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина.
Интересное

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.
Транспорт и дороги

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.
Происшествия

Стало известно, чей труп обнаружили около ДС «Олимпийский»

Появились некоторые подробности произошедшего 29 октября ЧП.

Павел Малков вручил рязанцам государственные награды в канун Дня народного единства

Звание «Мать-героиня» присвоено Ларисе Джафаровой из Рязани, которая воспитывает 11 детей.

Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт.

Умер звезда фильма Люка Бессона актёр Чеки Карио

Причиной смерти стал рак — известие подтвердили его семья и агентство артиста. 

Выпускник РГРТУ Данил Суснин погиб в зоне СВО

Суснин учился на факультете радиотехники и телекоммуникаций, он скончался 29 октября. Обстоятельства гибели бойца не сообщаются.

Главный бухгалтер рязанской больницы обманула сотрудников почти на три млн рублей

В результате, с февраля 2020 года по декабрь 2022 года, обвиняемая получила в общей сложности около 2 миллионов 950 тысяч рублей.

В выходные рязанцев приглашают посетить мастер-классы, спектакли и праздничные концерты 

Представляем вашему вниманию актуальную афишу событий для всей семьи, в которую вошли мероприятия на любой вкус и увлечения.

Туристический налог принес более 3 млн в бюджет Касимовского округа

Полученные средства будут направлены на улучшение инфраструктуры, благоустройство территорий и поддержку культурных мероприятий.

Павел Малков: В Рязанской области учреждения культуры становятся более благоустроенными и современными

За текущий год отремонтировано 7 домов культуры в Сасовском округе, Спасском, Рыбновском, Рязанском и Захаровском районах.

Рязанский ученый рассказал, в каких регионах ждать снег в начале ноября

Подтверждается высокая вероятность заморозков в Рязанской области в ночь на понедельник, 3 ноября

Участник «ГЕРОИ62» рассказал о поддержке ветеранов

Участник регионального проекта «ГЕРОИ62» Валерий Бондарь поделился историей своего боевого пути, поддержке после возвращения и рассказал, почему для ветеранов ключевое значение имеет успешная адаптация к мирной жизни.

«Ростелеком» и «Цифровой регион» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает долгосрочные партнерские отношения в сфере внедрения, развития и сопровождения информационных технологий.

Пассажирский автобус сбил корову в Рязанской области

Животное, по информации очевидцев, погибло.

Борис Ясинский назначен заместителем главы администрации Рязани

В должности заместителя главы администрации города Рязани Борис Ясинский будет курировать социальную сферу.

Полная программа на Ночь искусств в Рязани

Тема 2025 года — «В единстве культур — сила народа!».

Железнодорожники провели урок безопасности для юных рязанцев

Московская железная дорога просит граждан неукоснительного соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта.