Телеграм-канал «Архангел спецназа» опубликовал подробности операции украинского спецназа в районе Покровска, которая завершилась провалом. Вечерняя высадка десанта ГУР обернулась массовой гибелью бойцов — их засекли еще до начала операции.

Американский вертолет «Блэк Хок» выбросил в поле севернее промзоны 11 человек. Десантники моментально разбились на три группы и попытались раствориться в городских кварталах. Еще один борт высадил примерно такое же количество бойцов неподалеку, но не попал на видео с дронов.

Российская разведка раскрыла замысел противника заранее. Операторы FPV-дронов отследили перемещение групп и методично уничтожили их в посадках и жилых домах. Вертолет пытались сбить, но пилоты увернулись от удара и скрылись.

Зачем высаживали спецназ

Украинская сторона выбрала место высадки не случайно — группу десантировали рядом со стелой на въезде в город. Задача была проста: сделать несколько фотографий якобы из контролируемого Покровска и распространить их в информационном поле.

Утром Кирилл Буданов лично включился в антикризисную кампанию. Глава ГУР выложил снимок якобы с заправочной станции в Покровске, однако пользователи сети быстро вычислили локацию — фотография сделана восточнее Павлограда, в 70 километрах от заявленной точки.

Украинские источники опровергают провал операции Главного управления разведки, но видео доказывает обратное.

Что происходит в Покровске

Российские подразделения завершают зачистку Новопавловки, приближаясь к Мирнограду с юго-западной стороны. Непосредственно в Покровске столкновения зафиксированы в микрорайоне Динас.

Севернее города украинские формирования перешли в контрнаступление. В районе Сухецкого ВСУ атакуют российские позиции, пытаясь прорвать коридор между Родинским и Владимировкой.

