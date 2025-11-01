Мужчина ударил ножом продавца магазина из-за бутылки виски в Рязанской области

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на продавщицу в магазине алкогольных напитков в поселке Ухолово Рязанской области. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

31 октября в 20:23 в межмуниципальный отдел МВД России «Сараевский» обратилась 45-летняя женщина, работающая в магазине алкогольных напитков в Ухолово. Она сообщила, что на её 26-летнюю коллегу напали с ножом. Незнакомец, представившийся покупателем, взял с витрины бутылку виски. Когда продавец потребовала оплатить товар, он внезапно ударил её ножом в бок и скрылся. О происшествии сразу же сообщили в полицию.

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Пострадавшей была нанесена колото-резаная рана грудной клетки, но благодаря одежде удар оказался не смертельным. Медики оказали первую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Полицейские составили описание нападавшего.

В ходе оперативных мероприятий полицейские опросили местных жителей и в течение часа установили, что к нападению причастен 71-летний местный житель. Вскоре злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительным данным, 71-летний мужчина вечером выпил и решил продолжить. Денег на покупку алкоголя у него не оказалось, поэтому он отправился в магазин, вооружившись ножом. В магазине он взял бутылку виски, но, когда продавец потребовала оплатить товар, ударил её ножом и выбежал на улицу. На велосипеде он добрался до дома, где выпил виски, выбросил нож и пустую тару. Спустя час полицейские задержали его.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 162 УК РФ (разбой), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.