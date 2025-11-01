Павел Малков вручил рязанцам государственные награды в канун Дня народного единства

Губернатор Павел Малков принял участие в торжественном вручении государственных и региональных наград жителям Рязанской области. Церемония состоялась в Правительстве региона и была приурочена к Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

Павел Малков поздравил собравшихся с предстоящим праздником и подчеркнул заслуги жителей региона, отмеченных высокими наградами за плодотворный труд и профессионализм.

«Получить государственную награду в канун Дня народного единства – особая честь. С этим праздником связаны героические события 1612 года. Прошло больше четырех веков, но мы помним, как народное ополчение положило конец Смутному времени. Тогда объединились люди самых разных социальных слоев, национальностей, вероисповедания и вместе отстояли российскую государственность. Это пример для нас всех и сегодня: в защите Родины и в мирной жизни, – сказал Губернатор. – Каждый из вас вносит достойный вклад в большую общую работу, подходит к своему делу с душой, профессионально. Ваши заслуги есть в тех позитивных переменах, которые происходят в регионе, стране. Благодаря таким людям как вы решаются самые сложные и масштабные задачи».

В рамках церемонии были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», Благодарность Президента Российской Федерации, знаки «За заслуги перед Рязанской областью», «За наивысшие достижения», «За усердие», «Благодарность от Земли Рязанской», Почетные грамоты Губернатора и другие награды.

Ряду жителей региона присвоены Почетные звания федерального и регионального уровней в разных сферах и отраслях. В частности, отмечены сотрудники предприятий оборонного комплекса, АПК, педагоги, врачи, экономисты, социальные работники, представители научной сферы, культуры, спорта, специалисты дорожного хозяйства и транспортной отрасли, строительного комплекса.

В частности, заместителю руководителя клуба военно-патриотического воспитания «Добрыня», участнику специальной военной операции Павлу Тихомирову вручена Благодарность Губернатора области. Звание «Мать-героиня» присвоено Ларисе Джафаровой из Рязани, которая воспитывает 11 детей.

Многодетные родители Екатерина и Алексей Миленины из города Рыбное, Екатерина и Павел Секретаревы, Светлана и Максим Урусовы из Рязанского района награждены медалями ордена «Родительская слава». Глава региона выразил им особую благодарность.