Почти 30 миллиардов рублей вернутся собственникам жилья через перерасчет коммунальных платежей. Федеральная антимонопольная служба обнаружила незаконное завышение тарифов в нескольких регионах страны. Глава думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в интервью «Парламентской газете» объяснил, почему платежи больше расти не должны и как государство планирует модернизировать коммунальную инфраструктуру.

Что выявили проверки

ФАС провела летнюю проверку тарифообразования и зафиксировала превышение предельного индекса повышения в ряде субъектов. Установлены факты необоснованного завышения затрат коммунальных предприятий. Службой выдано свыше 90 предписаний об устранении нарушений — речь идет о сумме почти в 30 миллиардов рублей, которые должны вернуться гражданам.

Прокуратура параллельно обнаружила непрофильные расходы ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Госдума осуществляет парламентский контроль, чтобы гарантировать устранение всех нарушений и возврат денег собственникам.

Индексация в 2026 году

Правительство примет окончательное решение по тарифам на будущий год. Минэкономразвития прогнозирует повышение не более 9,9 процента с 1 октября 2026-го. Прогноз учитывает инфляцию и другие составляющие сферы ЖКХ, включая ремонт сетей и оборудования.

Предельный индекс на 2025 год составил 11,9 процента, однако отдельные регионы превысили этот показатель. Тарифное регулирование относится к полномочиям субъектов — Правительство устанавливает верхнюю планку, а региональные комитеты распределяют повышение между разными видами коммунальных ресурсов.

Пахомов подчеркнул: ресурс повышения исчерпан. Платежи граждан не должны увеличиваться, требуется разобраться с эффективностью расходования средств. Главная цель — установление долгосрочных тарифов на три-пять лет, чтобы ресурсоснабжающие компании могли планировать работу и привлекать инвестиции.

Замена изношенных сетей требует от восьми до десяти триллионов рублей. Государство не потянет эти расходы в одиночку, но бизнес инвестирует только при понятных условиях. Инвестиционная составляющая в тарифе должна составлять около пяти процентов для своевременной модернизации инфраструктуры.

Эффективность федеральной поддержки

За последние годы регионам направили почти 500 миллиардов на модернизацию ЖКХ. Теперь главный вопрос — насколько эффективно используются эти деньги. Бесконечное латание дыр в трубах без системных решений заметных улучшений не принесет.

Счетная палата проведет аудит расходования этих средств. Необходимо выявить и поставить на учет все неучтенное имущество — у некоторых водоканалов оформлена лишь треть комплекса. Схемы теплоснабжения, водоснабжения и энергоснабжения должны соответствовать генеральным планам территорий.

Норматив в 250 литров воды на человека в сутки вряд ли можно назвать обоснованным, отметил депутат. Даже при установке счетчиков водоканалы находят способы включить эти деньги в счета через расходы на общедомовые нужды.

По словам Пахомова, советские подходы устарели — современность требует тотального учета, который позволяет проводить цифровизация. Регионы должны выровнять тарифы, поскольку разница в два-три раза между соседними районами необоснованна. Задача на пять-семь лет — переход на автономные самоокупаемые системы.

Подготовка к зиме под контролем

Госдума приняла закон о штрафах организациям за несвоевременную и некачественную подготовку к зиме. Акты готовности котельных теперь формируют в два этапа: сначала комиссия выявляет недостатки и предписывает их устранить, затем проверяет выполненную работу.

Штрафы должны стимулировать эффективную работу. Рассматривается предложение, чтобы все штрафы в системе ЖКХ оставались в ней и возвращались на развитие отрасли.