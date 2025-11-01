Суббота, 1 ноября, 2025
Глава комитета Госдумы пообещал стабильные тарифы ЖКХ на три-пять лет

Алексей Самохин
Изображение от pch.vector на Freepik

Почти 30 миллиардов рублей вернутся собственникам жилья через перерасчет коммунальных платежей. Федеральная антимонопольная служба обнаружила незаконное завышение тарифов в нескольких регионах страны. Глава думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в интервью «Парламентской газете» объяснил, почему платежи больше расти не должны и как государство планирует модернизировать коммунальную инфраструктуру.

Что выявили проверки

ФАС провела летнюю проверку тарифообразования и зафиксировала превышение предельного индекса повышения в ряде субъектов. Установлены факты необоснованного завышения затрат коммунальных предприятий. Службой выдано свыше 90 предписаний об устранении нарушений — речь идет о сумме почти в 30 миллиардов рублей, которые должны вернуться гражданам.

Прокуратура параллельно обнаружила непрофильные расходы ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Госдума осуществляет парламентский контроль, чтобы гарантировать устранение всех нарушений и возврат денег собственникам.

Индексация в 2026 году

Правительство примет окончательное решение по тарифам на будущий год. Минэкономразвития прогнозирует повышение не более 9,9 процента с 1 октября 2026-го. Прогноз учитывает инфляцию и другие составляющие сферы ЖКХ, включая ремонт сетей и оборудования.

Читайте также: Володин анонсировал новые законы ноября, предусматривающие от штрафов до тюремных сроков

Предельный индекс на 2025 год составил 11,9 процента, однако отдельные регионы превысили этот показатель. Тарифное регулирование относится к полномочиям субъектов — Правительство устанавливает верхнюю планку, а региональные комитеты распределяют повышение между разными видами коммунальных ресурсов.

Пахомов подчеркнул: ресурс повышения исчерпан. Платежи граждан не должны увеличиваться, требуется разобраться с эффективностью расходования средств. Главная цель — установление долгосрочных тарифов на три-пять лет, чтобы ресурсоснабжающие компании могли планировать работу и привлекать инвестиции.

Замена изношенных сетей требует от восьми до десяти триллионов рублей. Государство не потянет эти расходы в одиночку, но бизнес инвестирует только при понятных условиях. Инвестиционная составляющая в тарифе должна составлять около пяти процентов для своевременной модернизации инфраструктуры.

Эффективность федеральной поддержки

За последние годы регионам направили почти 500 миллиардов на модернизацию ЖКХ. Теперь главный вопрос — насколько эффективно используются эти деньги. Бесконечное латание дыр в трубах без системных решений заметных улучшений не принесет.

Счетная палата проведет аудит расходования этих средств. Необходимо выявить и поставить на учет все неучтенное имущество — у некоторых водоканалов оформлена лишь треть комплекса. Схемы теплоснабжения, водоснабжения и энергоснабжения должны соответствовать генеральным планам территорий.

Норматив в 250 литров воды на человека в сутки вряд ли можно назвать обоснованным, отметил депутат. Даже при установке счетчиков водоканалы находят способы включить эти деньги в счета через расходы на общедомовые нужды.

По словам Пахомова, советские подходы устарели — современность требует тотального учета, который позволяет проводить цифровизация. Регионы должны выровнять тарифы, поскольку разница в два-три раза между соседними районами необоснованна. Задача на пять-семь лет — переход на автономные самоокупаемые системы.

Подготовка к зиме под контролем

Госдума приняла закон о штрафах организациям за несвоевременную и некачественную подготовку к зиме. Акты готовности котельных теперь формируют в два этапа: сначала комиссия выявляет недостатки и предписывает их устранить, затем проверяет выполненную работу.

Штрафы должны стимулировать эффективную работу. Рассматривается предложение, чтобы все штрафы в системе ЖКХ оставались в ней и возвращались на развитие отрасли.

Интересное

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Интересное

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.
Транспорт и дороги

Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина.
Кино и ТВ

Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт.
Транспорт и дороги

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Мужчина ударил ножом продавца магазина из-за бутылки виски в Рязанской области

Пострадавшей была нанесена колото-резаная рана грудной клетки, но благодаря одежде удар оказался не смертельным.

Рязанцы написали юбилейный «Большой этнографический диктант»

Участники отвечают на 30 общефедеральных вопросов (или 20 для участников до 16 лет) в течение 45 минут.

В Рязани водитель «Шкоды» сбил женщину и семилетнего ребенка на улице Новаторов

Местный житель за рулем «Шкоды Рапид» совершил наезд на двух пешеходов — 60-летнюю рязанку и ребёнка.

В Горроще устранили коммунальную аварию

С 27 по 30 октября на канализационном коллекторе произошло несколько засоров.

Павел Малков вручил рязанцам государственные награды в канун Дня народного единства

Звание «Мать-героиня» присвоено Ларисе Джафаровой из Рязани, которая воспитывает 11 детей.

Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт.

Спецназ ГУР высадили у Покровска ради фейковых фото — всех уничтожили дронами

Американский вертолет «Блэк Хок» выбросил в поле севернее промзоны 11 человек. Десантники моментально разбились на три группы и попытались раствориться в городских кварталах.

Умер звезда фильма Люка Бессона актёр Чеки Карио

Причиной смерти стал рак — известие подтвердили его семья и агентство артиста. 

Выпускник РГРТУ Данил Суснин погиб в зоне СВО

Суснин учился на факультете радиотехники и телекоммуникаций, он скончался 29 октября. Обстоятельства гибели бойца не сообщаются.

Главный бухгалтер рязанской больницы обманула сотрудников почти на три млн рублей

В результате, с февраля 2020 года по декабрь 2022 года, обвиняемая получила в общей сложности около 2 миллионов 950 тысяч рублей.

В выходные рязанцев приглашают посетить мастер-классы, спектакли и праздничные концерты 

Представляем вашему вниманию актуальную афишу событий для всей семьи, в которую вошли мероприятия на любой вкус и увлечения.

Туристический налог принес более 3 млн в бюджет Касимовского округа

Полученные средства будут направлены на улучшение инфраструктуры, благоустройство территорий и поддержку культурных мероприятий.

Павел Малков: В Рязанской области учреждения культуры становятся более благоустроенными и современными

За текущий год отремонтировано 7 домов культуры в Сасовском округе, Спасском, Рыбновском, Рязанском и Захаровском районах.

Рязанский ученый рассказал, в каких регионах ждать снег в начале ноября

Подтверждается высокая вероятность заморозков в Рязанской области в ночь на понедельник, 3 ноября

Участник «ГЕРОИ62» рассказал о поддержке ветеранов

Участник регионального проекта «ГЕРОИ62» Валерий Бондарь поделился историей своего боевого пути, поддержке после возвращения и рассказал, почему для ветеранов ключевое значение имеет успешная адаптация к мирной жизни.