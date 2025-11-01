Участник «ГЕРОИ62» рассказал о поддержке ветеранов

Участник регионального проекта «ГЕРОИ62» Валерий Бондарь поделился историей своего боевого пути, поддержке после возвращения и рассказал, почему для ветеранов ключевое значение имеет успешная адаптация к мирной жизни.

Сегодня Валерий работает учителем в Дядьковской средней школе, где преподает технологию и основы безопасности защиты Родины. Его слова о долге и Родине подкреплены личным опытом.

Свою военную карьеру он начал в 2016 году, проходя срочную службу в разведке ЦСН «Витязь». Начало специальной военной операции не стало для него и его товарищей неожиданностью. Валерий принимал участие в боевых действиях с первых дней и до мая 2022 года.

«Было плохо со связью. Из дома письма приходили от супруги, от мамы», — вспоминает ветеран. Эта связь с домом была жизненно важной поддержкой. В письмах близкие писали, что у них всё в порядке и не стоит волноваться. Бойцы, в свою очередь, отвечали тем же, поддерживая родных.

«Без этого никак. Это, опять же, грело, помогало психологически, морально», — признаётся Валерий.

Еще одним важным символом связи с семьей стала фотография, которую он всегда носил с собой. «Я себе в шлем положил фото. Супруги, ребёнок всегда при мне. И когда снимаешь, можно всегда посмотреть», — рассказывает он.

По его словам, фонд оперативно помог с оформлением документов и не раз предоставлял возможность пройти реабилитацию. Однако самое главное, подчеркивает ветеран, — это помощь в возвращении к нормальной жизни.

«Сейчас главное — обращать внимание на ветеранов, на участников специальной военной операции, чтобы их социализировали, приобщали к обществу. Человек вернулся, например, один. И ему нужно уделять больше внимания. Он может чуть-чуть себя потерять. Его нужно в этом поддерживать. И найти ему достойное применение в обществе. И он себя проявит, я в этом уверен», — убеждён Валерий.

Сейчас Валерий Бондарь строит новые планы, полностью сосредоточенные на мирной жизни и профессиональном развитии. Он намерен повышать свою преподавательскую квалификацию и завершить обучение в проекте «ГЕРОИ62», где сейчас проходит практику у своего наставника.

История Валерия — это пример не только стойкости на поле боя, но и осмысленного подхода к построению жизни после него, а также искреннего стремления помочь другим ветеранам обрести себя.