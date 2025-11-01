Рязань занимает 35-е место по численности населения в России

В Рязанской области расположено 12 городов, где проживает 64% всего населения региона. Рязань — самый древний из них. Эти данные предоставляет Рязаньстат.

В России Рязань находится на 20-м месте по возрасту, на 35-м — по численности населения и входит в список 36 крупных городов с населением свыше 500 тысяч человек.

Среди 50 самых старых городов страны также значатся Михайлов и Касимов, основанные в XII веке. Эти и другие девять городов области относятся к категории малых, которых в России насчитывается 801.

Стоит отметить, что ежегодно в Рязани проходит Международный форум древних городов. Интерес к историческим городам Рязанской области продолжает расти. В 2024 году регион принял около 570 тысяч туристов, из которых 53% посетили Рязань.