Воскресенье, 2 ноября, 2025
4.8 C
Рязань
Общество

Рязань занимает 35-е место по численности населения в России

Анастасия Мериакри
Фото: 7info

В Рязанской области расположено 12 городов, где проживает 64% всего населения региона. Рязань — самый древний из них. Эти данные предоставляет Рязаньстат.

В России Рязань находится на 20-м месте по возрасту, на 35-м — по численности населения и входит в список 36 крупных городов с населением свыше 500 тысяч человек.

Среди 50 самых старых городов страны также значатся Михайлов и Касимов, основанные в XII веке. Эти и другие девять городов области относятся к категории малых, которых в России насчитывается 801.

Стоит отметить, что ежегодно в Рязани проходит Международный форум древних городов. Интерес к историческим городам Рязанской области продолжает расти. В 2024 году регион принял около 570 тысяч туристов, из которых 53% посетили Рязань.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Кино и ТВ

Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт.
Интересное

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.
Транспорт и дороги

Перекрёсток улиц Есенина, Фирсова и Садовой закроют на две недели в Рязани

Причина — капитальный ремонт теплосети возле дома №25 на улице Есенина.
Транспорт и дороги

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Последние новости

Предприниматель оказывал медуслуги в Рязани без лицензии

В каталогах, прайс-листах и на официальном сайте предпринимателя были размещены недостоверные сведения.

Бастрыкин взял под контроль дело об ампутации стопы в Рязани из-за некачественной медпомощи

В августе 2025 года в одном из медицинских учреждений Рязани мужчине с переломом отказали в госпитализации и направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Рязанка родила пятого ребенка в перинатальном центре

Мальчик стал самым крупным из всех детей, родившихся у матери, — его вес составил 4540 граммов.

Глава рязанского сельского поселения подозревается в незаконном получении 280 000 «чернобыльских» выплат

Прокуратура направила уголовное дело в Ряжский районный суд.

Рязань потратит более 9 млн на новогоднее оформление

Срок поставки до 15 декабря 2025 года. Все товары должны быть произведены в 2025 году.

Эксперт рассказал, для чего вертолёты тайно доставили смертников ГУР в Покровск

Эксперт уверен: отправленные бойцы фактически были смертниками. 

Фестиваль русской кухни пройдет в Рязани в День народного единства

Запланирована дегустация традиционных для Рязанского края блюд.

Любовный гороскоп на ноябрь 2025: звезды резко изменят ваши отношения

Ноябрь 2025 года принесет значимые перемены в сфере любви и личных отношений — одним знакам зодиака откроются двери к долгожданным знакомствам, другим предстоит укрепить существующие связи через откровенные разговоры.

Фрагменты из знаменитых балетных спектаклей исполнят на открытии Рязанского театра балета

В Рязанской области прошел брифинг, посвященный открытию Рязанского театра балета.

Первый фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима» пройдет в Рязани

Мастера приедут из Москвы, Подмосковья, Тверской, Краснодарской областей, Чувашской республики и других регионов России, а также из Витебска.

Пять новшеств для водителей в ноябре — от штрафов за ОСАГО до запрета метанола

С первого числа дорожные камеры автоматической фиксации начнут отслеживать автомобили без действующего полиса обязательной страховки.

Мужчина ударил ножом продавца магазина из-за бутылки виски в Рязанской области

Пострадавшей была нанесена колото-резаная рана грудной клетки, но благодаря одежде удар оказался не смертельным.

Рязанцы написали юбилейный «Большой этнографический диктант»

Участники отвечают на 30 общефедеральных вопросов (или 20 для участников до 16 лет) в течение 45 минут.

Глава комитета Госдумы пообещал стабильные тарифы ЖКХ на три-пять лет

Пахомов подчеркнул: ресурс повышения исчерпан. Платежи граждан не должны увеличиваться, требуется разобраться с эффективностью расходования средств.

В Рязани водитель «Шкоды» сбил женщину и семилетнего ребенка на улице Новаторов

Местный житель за рулем «Шкоды Рапид» совершил наезд на двух пешеходов — 60-летнюю рязанку и ребёнка.