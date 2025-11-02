Предприниматель оказывал медуслуги в Рязани без лицензии

Прокуратура Железнодорожного района Рязани, получив обращение от местной жительницы, проверила деятельность индивидуального предпринимателя, который предоставлял услуги по уходу за лицом и телом.

Выяснилось, что предприниматель занимался деятельностью, связанной с медицинскими услугами: вакуумный массаж, лазерная эпиляция, ультразвуковая чистка, не имея соответствующей лицензии.

В каталогах, прайс-листах и на официальном сайте предпринимателя были размещены недостоверные сведения о предоставлении этих услуг и наличии лицензии, принадлежащей другому лицу. Это вводило потребителей в заблуждение относительно законности деятельности предпринимателя.

По результатам проверки прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителя).

Материалы проверки направлены в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области для дальнейшего рассмотрения.