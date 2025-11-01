В Рязани наградили участников Олимпиады по избирательному праву

В Доме молодежи Рязанской области прошло торжественное награждение участников Олимпиады по основам избирательного права и избирательного процесса среди студентов вузов региона.

Олимпиада стартовала ранее в юридическом институте Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Ее организаторами выступили Избирательная комиссия Рязанской области и региональный информационный центр ООО «Консультант-Ока». Соорганизаторами стали РГУ имени С.А. Есенина и Рязанское региональное отделение Ассоциации юристов России.



С приветственными словами к участникам награждения обратились:

— Олеся Пронякина, заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области;

— Вадим Мелик-Есаянц, заместитель генерального директора ООО «Консультант-Ока».



В своих выступлениях они подчеркнули важность Олимпиады для формирования активной гражданской позиции молодежи, повышения правовой культуры и интереса к избирательному процессу.