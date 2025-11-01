Павел Малков: Большинство молодых рязанцев считают, что начинать карьеру нужно во время учебы

Губернатор Рязанской области Павел Малков подвел итоги масштабного Дня профессионального развития, который прошел в регионе в рамках Всероссийского проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети». Мероприятие также получило поддержку партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией».

«Более 700 студентов рязанских вузов и колледжей собрались в Доме молодежи, чтобы узнать, как построить успешную карьеру. На мастер-классах и лекциях участники учились грамотно составлять резюме, презентовать себя работодателю и выстраивать профессиональную траекторию. Перед молодежью выступили рязанские участники президентской программы «Время героев» – Сергей Пугачев и Сергей Галстян. Они пообщались с ребятами, ответили на вопросы и посетили тематические секции», – подчеркнул Павел Малков.

Кроме того, студенты встретились с представителями Центра занятости и работодателями. Многие из этих встреч завершились приглашениями на собеседования.

Губернатор отметил, что на мероприятии были представлены результаты исследования карьерных ожиданий молодежи и запросов работодателей, которое провел федеральный проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Более половины молодых рязанцев считают, что начинать карьеру следует уже во время учебы, и работодатели их поддерживают: почти 70% компаний готовы принимать специалистов без опыта, сообщил Малков.