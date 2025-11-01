Госжилинспекция подала в суд на управляющую компанию «Олимп Сервис»

Госжилинспекция подала в суд на управляющую компанию ООО «УК «Олимп Сервис», чтобы привлечь её к административной ответственности. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

Ранее компания получила предписание заключить договор с газораспределительной организацией для технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в доме № 15Д на улице Строителей в Рязани. Однако «Олимп Сервис» не выполнила это требование.

Кроме того, ГЖИ вынесла предписание УК «Олимп Сервис» провести текущий ремонт подъезда дома № 6 на улице Сухова в Шацке.

Согласно рейтингу управляющих компаний за III квартал 2025 года, ООО «УК «Олимп Сервис» находится в «красной зоне» и входит в пятёрку худших компаний.