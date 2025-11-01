Суббота, 1 ноября, 2025
5.1 C
Рязань
Культура и события

В ноябре «Марко Молл» приглашает погрузиться в мир волшебства, посетить вечеринку-косплей и грибной квест

Анастасия Мериакри

Афиша ноября в «Марко Молл» бьет рекорды по количеству разноплановых событий, которые внесут ярких красок в серые дни уходящей осени. Каждая программа продумана так, чтобы подарить теплые эмоции и объединить семьи, друзей и творческих людей.

Открывает ноябрьскую афишу «Марко Молл» 2 ноября два мероприятия. «Вечеринка Akami» — событие, в программе которого: косплей и cover dance, вокальные номера, игры, конкурсы и ярмарка, а также мастер‑класс и рандом‑дэнс от BD Dance Studio. Начало: 13:00, вход — свободный. Возрастное ограничение 12+.

Запись на выступление по ссылке: https://vk.com/wall-71818632_72940.

В этот же день в 15:00 — встреча с психологом, которая откроет серию еженедельных бесед на важные для каждого темы. Встречи будут проходить: 2, 9, 16, 23, 30 ноября с 15:00 до 16:30. Первая тема — «Мама, папа и чувство вины».

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/LavNeowtL8fXQUjs9

Встреча с психологом, 2 ноября, 15:00, вход — свободный, 16+.

3 ноября — «Калейдоскоп чудес». Это захватывающая история с загадочными тоннелями, удивительными встречами с хранителями чудес и погружением в мир волшебства.

«Калейдоскоп чудес», 3 ноября, 14:30, вход — свободный. 0+.

8 ноября — «Грибной квест». Это не просто увлекательная история про волшебные грибные поляны и обитателей леса, но и возможность испытать себя на ловкость, внимание и смекалку. Завершится грибная история ярким шоу лент.

«Грибной квест», 8 ноября, 14:30, вход—свободный, 0+.

Праздничный день 15 ноября напомнит всем гостям — и маленьким, и взрослым, — что самый яркий и долгожданный праздник уже не за горами. Главный его персонаж — Дедушка Мороз — в этот день будет принимать поздравления с днем рождения. В афише праздника: творческое занятие, на котором участники создадут милые подарки, увидят выступление ходулистов и завораживающее и ледяное крио-шоу. А еще дружно и громко поздравят новогоднего Волшебника с днем рождения.

«День рождения Деда Мороза», 15 ноября, 14:30, вход — свободный, 0+.

22 ноября — «Танцуй Джем». Легендарный танцевальный фестиваль, возвращение которого так ждали танцоры, вновь на афише «Марко Молл». В этот раз формат батла будет расширен. В программе: выступления в детских и основных номинациях, а также под живую музыку и DJ‑сет. Победители «джема» унесут с собой призы за лучшее исполнение.

«Танцуй Джем», 22 ноября, 16:00, вход — свободный, 0+.

23 ноября — Фестиваль моды «Новый сезон». Это совместный проект «Марко Молл» и агентства Vega Models. В афише: дефиле от рязанских представителей fashion-индустрии и магазинов «Марко Молл», выступления артистов и шоу от модельных агентств.

«Новый сезон», 23 ноября, 15:00, вход — свободный, 0+.

Финал ноября в «Марко Молл» — самый добрый и семейный праздник «День матери». Для самых любимых и родных в этот день в «Марко Молл» будут работать бьюти-станции, подготовлены приятные сюрпризы, а за музыкальную атмосферу праздника будет отвечать музыканты группы «Неон», признанная “Event awards 2024” лучшей кавер-группой.

«День матери», 30 ноября, 14:00, вход — свободный, 0+.

Реклама: МК ООО "МАРКО МОЛЛ", ИНН: 3900033974, erid: 2Vtzqv8YTDH

