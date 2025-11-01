Суббота, 1 ноября, 2025
Медицина

Женщину с острым коронарным синдромом спасли врачи скорой в Рязани

Анастасия Мериакри
Фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязани врачи скорой помощи успешно провели реанимационные мероприятия и спасли жизнь женщины, у которой был диагностирован острый коронарный синдром. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

Ольга Викторовна, жительница Рязани, никогда не испытывала проблем с сердцем. Но около месяца назад она внезапно почувствовала острую боль в груди, слабость, учащённое дыхание и сердцебиение. Её родные незамедлительно вызвали скорую помощь.

Прибывшая бригада №38, в составе врача Даниила Романова, фельдшера Анны Кондрашкиной и водителя Евгения Александрова, оперативно оценила состояние пациентки. После проведения необходимых диагностических мероприятий врач пришёл к выводу, что у женщины острый коронарный синдром, который требует немедленной госпитализации.

«Я не могла поверить, что это происходит со мной. Когда прозвучало слово «стационар», пыталась доказать, что смогу полечиться и дома. Когда появились носилки, настаивала на том, что сама спущусь по лестнице и дойду до скорой. Врач убедил меня следовать рекомендациям. Все было сделано все профессионально и быстро. На носилках меня донесли до машины. Водитель нажал на газ. С сиреной и мигалками, объезжая огромные пробки, мы примчались в больницу. Там я провела почти месяц», – поделилась воспоминаниями Ольга Викторовна.

Сейчас женщина уже дома и чувствует себя гораздо лучше. После выписки она позвонила в больницу и выразила свою благодарность: «Дорогая бригада №38! Своими профессиональными и быстрыми действиями вы спасли меня. Огромное спасибо за вашу работу. И я, и вся моя семья будем благодарить вас всю жизнь!»

