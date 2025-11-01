Суббота, 1 ноября, 2025
Экология, природа, животные

В центре Рязани высадят 62 клена

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от montypeter на Freepik

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с участниками масштабной акции по озеленению муниципалитетов, которая проходит в Рязанской области. Акция организована в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие».

Встреча прошла на улице Ленина, где велась работа по высадке деревьев. В акции приняли участие представители ООО «Русская Аграрная Группа» – одного из крупнейших агропромышленных холдингов региона. Компания работает на территории шести муниципалитетов Рязанской области: Рязанского, Пронского, Сараевского, Ухоловского районов, а также Кораблинского и Пителинского округов.

Губернатор Павел Малков вместе с заместителем председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представителем от исполнительного органа власти Рязанской области Сергеем Аноприенко встретились с сотрудниками компании. Глава региона выразил благодарность за их вклад в благоустройство Рязани и поддержку акции по озеленению.

На улице Ленина планируется высадить 62 остролистных клена «Роял Ред». Большинство работ уже выполнено. В озеленении также участвует министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Ведомство предоставило технику для подготовки почвы.

