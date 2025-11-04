Павел Малков поздравил рязанцев с Днём народного единства 

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил рязанцев с праздником.

«С Днём народного единства!

В истории России не раз именно сплочённость народа помогала сохранить страну, отстоять её независимость и будущее. Сегодня мы продолжаем эти традиции – защищаем и развиваем родную землю.

Рязанская область уверенно двигается вперёд благодаря трудолюбивым, талантливым и преданным своему делу людям. Наши военнослужащие с честью продолжают дело предков, защищают Отечество и мирных жителей.

Желаю всем здоровья, мира и согласия, благополучия и успехов во всех добрых делах!

Вместе мы делаем Рязанскую область и всю Россию ещё сильнее и лучше. С праздником!».