Сына Плющенко экстренно госпитализировали после участия в шоу отца

Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру потребовалась экстренная помощь врачей, его увезли на скорой, пишет Sport24.

По данным издания, это произошло после шоу «Спящая красавица» в Петербурге, где 12-летний фигураист исполнил роль Принца. При этом ночью перед выступлением у него была высокая температура, мальчика тошнило. Однако он вышел на лед, так как у него не нашлось замены.

«Сегодня мама Яна правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира — а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими «нурофенами», и он откатался, герой», — сказал Плющенко.

В понедельник Плющенко-старший отпраздновал 43-й день рождения.

Его сын также занимается одиночным катанием, участвует в соревнованиях первого спортивного разряда. В конце октября он одержал победу на турнире в Наро-Фоминске, где выступал в качестве единственного участника.