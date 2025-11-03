Матери погибшего на СВО рязанца отказали в выплате матпомощи

Прокуратура Шиловского района Рязанской области провела проверку по обращению матери участника специальной военной операции. Женщина заявила о нарушении её социальных прав — ей отказали в предоставлении региональной выплаты.

Надзорный орган установил, что сын заявительницы погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. С заявлением о предоставлении материальной помощи женщина обратилась в уполномоченный орган. Но последовал отказ.

— Прокурор внёс представление в управление социальной защиты населения Рязанской области, которое рассмотрено и удовлетворено, — говорится в сообщении.

Как итог — женщине начислили единовременную выплату. Её размер составил 1 млн рублей.