Четверг, 30 октября, 2025
7.4 C
Рязань
Армия и СВО

Участникам СВО и их семьям положено более 20 различных услуг в Рязанской области

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В Рязанской области участникам СВО и их семьям положено более 20 различных услуг в сфере пенсионного обеспечения, предоставлении технических средств реабилитации и назначении соцвыплат. Большинство мер соцподдержки участникам спецоперации оказывается Отделением СФР по Рязанской области  проактивно, без подачи заявления. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда. 

Участники СВО имеют право на льготы при назначении пенсии. Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации и добровольцам, период участия в спецоперации учитывается в стаже в двойном размере: один год службы приравнивается к двум годам стажа, за который начисляется 3,6 пенсионных коэффициента вместо 1,8.

Участникам СВО, которым присвоен статус ветерана боевых действий, при поступлении сведений Отделение СФР по Рязанской области в беззаявительном порядке назначает ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)  в размере 4 582,04 руб.  В состав ЕДВ входит набор социальных услуг, включающий лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Гражданин может получать его в виде льгот или денежном эквиваленте.

В случае установления участнику СВО инвалидности региональное Отделение СФР проактивно назначает пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату. При наличии у гражданина права на ЕДВ по нескольким основаниям, ежемесячная денежная выплата назначается по одной наиболее выгодной для гражданина категории. На основании заявления военнослужащего или добровольца, получающего пенсию в СФР,  назначается ежемесячная денежная компенсация, размер которой зависит от установленной ему группы инвалидности. Инвалидам боевых действий в беззаявительном порядке устанавливается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 руб. При наличии инвалидности из-за военной травмы ветеран СВО может получать сразу две пенсии: государственную по инвалидности  и в дальнейшем страховую по старости.

Отделение СФР по Рязанской области предоставляет участникам СВО технические средства реабилитации. Получить их можно в натуральном виде или используя электронный сертификат.

Демобилизованные участники СВО один раз в год  могут пройти лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России.  Период лечения занимает до 21 дня.  Гражданин вправе выбрать любой из 12 центров, расположенных в разных регионах страны. Для  получения направления на лечение необходимо подать заявление через портал госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области.  Затраты на  проезд до реабилитационного центра и обратно компенсируются.

Меры поддержки оказываются и семьям участников СВО. Так при оценке нуждаемости семьи при назначении единого пособия не учитываются доходы мобилизованных. Кроме того, если в семье мобилизованного есть ребенок до 3 лет, мама ребенка может вместе с единым пособием оформить ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву. Беременная жена мобилизованного военнослужащего может получить единовременную выплату.

Самые читаемые материалы

Происшествия

У ДС «Олимпийский» в Рязани обнаружен труп

Обстоятельства смерти человека на данный момент неизвестны. 
Происшествия

Массовое отключение электроэнергии произойдет в Рязани 29 октября из-за работ по обрезке деревьев

В связи с проведением работ по обрезке ветвей деревьев с 09:00 до 16:00.
Новости России

ВС РФ обрушили на Украину ночью сотню «Гераней» и десятки «Кинжалов»

В западных областях основной удар пришелся на объекты генерации. Ночью во Львове прогремела серия взрывов, небо озарялось яркими вспышками
Новости России

Бывшая прокурор Крыма Поклонская официально сменила имя на Радведу

Новое имя всплыло в документах по иску о защите чести и достоинства, который рассматривается в Гагаринском суде Москвы. 
Кино и ТВ

«МК»: Перед смертью актера Романа Попова бросили его звездные друзья

По словам знакомых, в последние месяцы жизни Попов особенно нуждался в общении — оно придавало ему силы.

Последние новости

Расписание рязанских электричек изменится с 1 ноября в связи с развитием инфраструктуры

В субботу, 1 ноября, между станциями Рыбное и Дягилево с 06:10 до 10:10 специалисты восстановят 1,1 километра пути и проведут модернизацию объектов энергообеспечения.

Более 40 тысяч историй успеха: бренд JAECOO отмечает двухлетие на рынке 

К сентябрю 2025 года совокупные продажи моделей J7 и J8 превысили 41 000 автомобилей, что подтверждает высокий интерес россиян к современным кроссоверам, сочетающим современный дизайн, надежность и выдающиеся внедорожные качества.

«Погибли ни за что»: в Ревде простились с сестрами, которых сбил пьяный водитель

В четверг в Ревде Свердловской области прощаются с двумя...

Вместо одной России – четыре: пророчество Жириновского о кровожадном плане США всколыхнуло Сеть

Политик-предсказатель за несколько лет до смерти рассказал о существовании секретного американского плана, как погубить Россию.

RT: Усольцев должен был отчитаться о расходах перед государством

Пропавший в Красноярском крае вместе с семьей Сергей Усольцев...

Раскрыты детали дела майора, задержанного в Екатеринбурге с 30 кг наркотиков

В Екатеринбурге задержали полицейского с 30 килограммами наркотиков, пишет...

Полиция накрыла в Рязани этническую группу, снабжавшую мигрантов поддельными документами

Действуя в сговоре, они предлагали землякам выгодную услугу: получить фиктивный сертификат «О владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ» без какого-либо экзамена.

Прощание с актёром Романом Поповым пройдёт 1 ноября в Москве

Гражданская панихида пройдёт с 11 до 13 часов в ритуальном зале при ЦКБ №1 управления делами президента РФ (улица маршала Тимошенко, 25).

В Рыбновском районе директор закупил аппаратуру в обход торгов и получил штраф

В адрес учреждения было внесено представление об устранении нарушений, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Спасатель назвал место, где может находиться семья Усольцевых

По словам эксперта, это не просто догадка, а сценарий, с которым ему уже доводилось сталкиваться на практике.

Три рязанские компании наказали за неправильное трудоустройство бывших чиновников

Суд назначил виновным штрафы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. 

В приграничье нашли катушку оптоволокна ВСУ с устрашающей надписью о россиянах

ВСУ оставили в приграничье объект с угрожающей надписью о...

Следователь Арбузова объяснила странную записку и появление Усольцева в соцсетях

В доме семьи Усольцевых, пропавшей без вести во время...

Врач раскрыла, о каких серьёзных проблемах может сигнализировать налёт на зубах

Зубные отложения, состоящие из остатков еды, бактерий и минеральных солей, — проблема, знакомая многим. Однако, по словам специалиста, важно обращать внимание на их цвет и консистенцию.

«Рязаньгоргаз» рассказал об опасных ситуациях, созданных жильцами в домах Рязани 

Специалисты АДС «Рязаньгоргаз» за истекший период 2025 года зафиксировали 9 случаев самовольной установки и подключения газового оборудования, спровоцировавших ситуации, когда рязанцы вынуждены были звонить 04.