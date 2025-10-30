Участникам СВО и их семьям положено более 20 различных услуг в Рязанской области

В Рязанской области участникам СВО и их семьям положено более 20 различных услуг в сфере пенсионного обеспечения, предоставлении технических средств реабилитации и назначении соцвыплат. Большинство мер соцподдержки участникам спецоперации оказывается Отделением СФР по Рязанской области проактивно, без подачи заявления. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда.

Участники СВО имеют право на льготы при назначении пенсии. Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации и добровольцам, период участия в спецоперации учитывается в стаже в двойном размере: один год службы приравнивается к двум годам стажа, за который начисляется 3,6 пенсионных коэффициента вместо 1,8.

Участникам СВО, которым присвоен статус ветерана боевых действий, при поступлении сведений Отделение СФР по Рязанской области в беззаявительном порядке назначает ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в размере 4 582,04 руб. В состав ЕДВ входит набор социальных услуг, включающий лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Гражданин может получать его в виде льгот или денежном эквиваленте.

В случае установления участнику СВО инвалидности региональное Отделение СФР проактивно назначает пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату. При наличии у гражданина права на ЕДВ по нескольким основаниям, ежемесячная денежная выплата назначается по одной наиболее выгодной для гражданина категории. На основании заявления военнослужащего или добровольца, получающего пенсию в СФР, назначается ежемесячная денежная компенсация, размер которой зависит от установленной ему группы инвалидности. Инвалидам боевых действий в беззаявительном порядке устанавливается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 руб. При наличии инвалидности из-за военной травмы ветеран СВО может получать сразу две пенсии: государственную по инвалидности и в дальнейшем страховую по старости.

Отделение СФР по Рязанской области предоставляет участникам СВО технические средства реабилитации. Получить их можно в натуральном виде или используя электронный сертификат.

Демобилизованные участники СВО один раз в год могут пройти лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России. Период лечения занимает до 21 дня. Гражданин вправе выбрать любой из 12 центров, расположенных в разных регионах страны. Для получения направления на лечение необходимо подать заявление через портал госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области. Затраты на проезд до реабилитационного центра и обратно компенсируются.

Меры поддержки оказываются и семьям участников СВО. Так при оценке нуждаемости семьи при назначении единого пособия не учитываются доходы мобилизованных. Кроме того, если в семье мобилизованного есть ребенок до 3 лет, мама ребенка может вместе с единым пособием оформить ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву. Беременная жена мобилизованного военнослужащего может получить единовременную выплату.